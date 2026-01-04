باشگاه خبرنگاران جوان؛ نفیسه خلیلی - هادی خفاجی، کارگردان برنامه «برمودا» در واکنش به تاکشوهای اخیر فضای مجازی که مدام با صحبتهای جنجالی چهرهها به دنبال لایک گرفتن هستند، گفت: من معتقدم هر رسانه و پلتفرمی متناسب با جایگاه خود، رسالت خاصی به دوش دارد. متاسفانه سلیقه اجتماعی و عامه مردم به سمت صحبتهای زرد و حاشیهای رفته است. به همین دلیل، بسیاری از برنامههای پلتفرمها و فضای مجازی به واسطه اینکه به دنبال لایک گرفتن و کامنت گرفتن هستند، سعی میکنند روی همین سلیقه سوار شوند و از آن موج برای صحبتهای وایرالی استفاده کنند و یا حتی حرف توی دهان افراد بگذارند و تیترهای عجیب و غریب بزنند.
خفاجی با بیان اینکه همواره نگاه تیم «برمودا» این نبوده که بر این موج سوار شود، افزود: خداروشکر نگاه تیم برنامه «برمودا» به واسطه تجربهای که آقایان نجفزاده و مینایی دارند، این نیست که بر سلیقه عامه مردم سوار شود؛ بلکه سعی میکند کاری که به لحاظ رسانهای صحیح است، انجام دهد. یعنی همان گفتوگوی شریف، شیرین و عمیقی که در عین جذاب بودن برای مخاطب، به سمت وایرال بودن سخنان صحیح حرکت کند. انتقال نظر مخاطبان در ۱۶۲ نشان داد که میتوان برنامهای محتوامحور و جذاب ساخت که عین وایرال شدن، برای مخاطب سلیقهسازی کند.
کارگردان برنامه «برمودا» ادامه داد: در مقابل، برنامههای زرد، توخالی و حاشیهای که دیگر مطابق ذائقه مخاطب نیست، تبعات منفی بیشتری را به دنبال دارد. شاید این نوع برنامهها بتوانند آن موقع دیده شوند، ولی نگاه منفیای در ضمیر ناخودآگاه مخاطب ایجاد میکند. بنابراین، میتوان برنامههای سازندهای هم ساخت، که هم در ضمیر ناخودآگاه مخاطب مثبت باشد، هم مخاطب بپسندد و در فضای مجازی بچرخد.