مشاور فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی همبستگی و اتحاد بی مثال ملت را رمز پیروزی در مقابل دشمنان برشمرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛کاظمی فر -حجت الاسلام والمسلمین حسین طائب در مراسم گرامیداشت ششمین سالگرد شهادت سردار دل‌ها سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی و شهدای جبهه مقاومت در سالن همایش‌های مصلای امام خمینی (ره) تبریز با تاکید بر اینکه باید همه تلاش خود را برای کمک به دولت در جهت حل مشکلات اقتصادی با صبوری کامل انجام دهیم گفت:انسجام، همبستگی و اتحاد بی مثال ملت رمز پیروزی در مقابل دشمنان در همه بحران‌ها بوده است.

مشاور فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با بیان اینکه از راهبرد‌های قرآنی متوجه می‌شویم که جبهه حق هرگز از نظر راهبردی شکست نمی‌خورد و همیشه برتری دارد گفت:این مهم اما به شرط ایمان است و در انقلاب اسلامی این ملت ایمان خودش را نشان داده و در هر دوره نیز سرداران و بزرگانی مصداق این ایمان شدند و در جنگ نرم و جنگ سخت ایستادند و مصداق بارز مومن جهادی در سوره حجرات شدند.

وی با تاکید بر اینکه مومنان به مکتب و هدفشان ایمان قطعی دارند و در این راه مجاهدت می‌کنند افزود:به فرمایش مقام معظم رهبری ایمان، عمل و اخلاص سه ویژگی اصلی سردار شهید حاج قاسم سلیمانی بود لذا در این مسیر اول مقاومت فردی را درست کنید بعد به جبهه‌ای ملی، منطقه‌ای و جهانی مبدل کنید و ارتباطات خود را با ولایت قوی کنید.

حجت الاسلام والمسلمین طائب تصریح کرد:تقوا الهی پیشه کنید اگر دنبال رستگاری و پیروزی هستید و این هم نیازمند مقاومت است همان طور که ملت ما این ایستادگی و صبر را از خود نشان دادند.

مشاور فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ادامه داد:دشمنان در دفاع مقدس ۱۲ روزه امید و همبستگی ملی مردم ایران را دیدند و در اهدافشان شکست خوردند.

حجت الاسلام والمسلمین طائب در بخش دیگری از سخنان خود گفت:حمله آمریکا به ونزوئلا اهداف زیادی داشت از جمله اینکه می‌گفتند بالاترین ذخیره ثبت شده نفت و بالاترین ذخیره فلزات گرانبها در طلا را دارد، اما بدانید امروز بی ثباتی جهانی به پیرامون و مرز‌های خود آمریکا رسیده است.

وی تصریح کرد:یقین بدانید آمریکایی‌ها و اسرائیلی‌ها در جنگ شکست خوردند و امروز به جنگ نرم روی آوردند، اما انسجام و اتحاد ملت دشمنان را شکست خواهد داد و بدانند شعله‌های این آتش دامن خودشان را خواهد گرفت.