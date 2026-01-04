مالک باشگاه پرسپولیس قصد دارد ورزشگاه ۶۶ هزار نفری این تیم را در غرب تهران بسازد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اکبر باقری - بانک شهر، سهامدار عمده باشگاه پرسپولیس، یک قطعه زمین چند هکتاری در غرب تهران را با هدف احداث ورزشگاه اختصاصی این باشگاه در اختیار پرسپولیس قرار داده است. این زمین با انجام بررسیهای کارشناسی و جانمایی علمی انتخاب شده و قرار است میزبان پروژه ساخت ورزشگاه ۶۶ هزار نفری سرخپوشان باشد.
مطالعات اولیه نشان میدهد جانمایی این زمین از نظر دسترسیهای شهری، زیرساختهای حملونقل و ملاحظات فنی بهصورت اصولی انجام شده است. با این حال، فضای موجود و متراژ فعلی زمین برای ساخت یک ورزشگاه استاندارد ۶۶ هزار نفری کافی نیست و محدودیتهایی از نظر وسعت دارد.
در همین راستا، مدیران باشگاه پرسپولیس در حال پیگیری برگزاری جلساتی با شهرداری منطقه مربوطه هستند تا امکان خرید یا الحاق زمینهای اطراف این قطعه فراهم شود. باشگاه پرسپولیس امیدوار است موانع موجود برطرف شده و روند احداث ورزشگاه اختصاصی این باشگاه وارد فاز اجرایی شود.
تیمهای فوتبال استقلال و پرسپولیس در دو فصل اخیر در بازیهای خانگی مشکل ورزشگاه دارند و باید هر چه سریعتر برای ساخت ورزشگاه اختصاصی اقدام کنند.