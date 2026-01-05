باشگاه خبرنگاران جوان؛ محمد امیرحسینی - محمدصادق معتمدیان استاندار تهران در گفتوگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان در پاسخ به سوالی مبنی براینکه چه کسانی اقدام به حفر تونل در تهران کردند؟، گفت: این موضوع در حال حاضر در دادستانی در دست پیگیری است و بررسیهایی که ما از نظر فنی اقدامات لازم را انجام دادهایم و دستوراتی که در این زمینه صادر کردهایم، انشاءالله در وهله اول بتواند یک اقدام پیشگیرانه داشته باشیم.
عضو هیئت دولت بیان کرد: با توجه به احتمال تهدیداتی که وجود دارد و آسیبی که ممکن است برای مردم عزیز ما در این نقطه از بازار ایجاد شود، انشاءالله بهزودی تصمیمات لازم اتخاذ خواهد شد و بتوانیم در مرحله اول مخاطرات موضوع را دنبال کنیم.
استاندار تهران اظهار کرد: بحث این است کسانی که اقدام به حفر کردهاند، آیا با هماهنگی بوده یا بدون هماهنگی اقدام کردهاند و اینکه آیا دستگاههای مرتبط در این زمینه همکاری داشتهاند یا تساهل داشتهاند و یا کوتاهی کردهاند حتما برخورد لازم انجام خواهد شد.