باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری- محمود نجفیعرب، رئیس اتاق بازرگانی تهران، با اشاره به چالشهای تأمین مالی تولید اظهار کرد: بانکها معمولاً وارد تأمین مالی سرمایهگذاریهای بلندمدت نمیشوند و تمرکز اصلی آنها بر تسهیلات کوتاهمدت و تأمین سرمایه در گردش، بهویژه در بخشهای تجاری با بازگشت سریع منابع است.
وی افزود: حتی در مواردی که سرمایهگذاریهای بلندمدت دارای نرخ بازدهی ۳۰ درصدی باشند، به دلیل شرایط تورمی، بانکها تمایلی به ورود ندارند؛ با این حال بانک تجارت در حوزه تأمین مالی جاری و سرمایه در گردش بنگاههای تولیدی فعال است.
رئیس اتاق بازرگانی تهران با اشاره به الزامات نظام بانکی گفت: بانکها برای رعایت نرخهای تکلیفی بانک مرکزی، معمولاً از تولیدکنندگان میخواهند ۲۰ تا ۳۰ درصد منابع را بهصورت سپرده نزد بانک نگه دارند تا امکان پرداخت تسهیلات فراهم شود.
نجفیعرب همچنین با انتقاد از افزایش نرخ مالیات در لایحه بودجه ۱۴۰۵ گفت: دولت قصد دارد سهم مالیات از درآمد را ۶۲ درصد افزایش دهد؛ این در حالی است که تولیدکنندگان با مشکلات متعدد مواجهاند و تداوم ناترازیها میتواند منجر به زمینگیر شدن واحدهای تولیدی شود.
سرمایه در گردش؛ نیاز حیاتی صنعت پوشاک
در ادامه این نشست، محمد مظاهری، رئیس اتحادیه پوشاک و و رئیس هیئتمدیره باروک، با بیان اینکه بین ۲ تا ۲.۵ میلیون نفر در صنعت پوشاک اشتغال دارند، گفت: این صنعت شامل بخش صنعتی و تولیدات خانگی است و تأمین سرمایه در گردش، مهمترین نیاز آن به شمار میرود.
وی افزود: طرح خرید اعتباری باروک برای یکونیم میلیون نفر اجرا شده که با افزایش قدرت خرید مصرفکنندگان، عملاً سرمایه در گردش تولیدکنندگان نیز تأمین میشود.
همچنین عبدالرضا شریفیحسینی، عضو هیئتمدیره اتحادیه پوشاک و مدیرعامل باروک، اظهار کرد: تفاهمنامه سهجانبه منعقدشده با هدف رونق صنعت پوشاک و تقویت قدرت خرید مصرفکننده طراحی شده که بهصورت غیرمستقیم، تأمین سرمایه در گردش تولیدکنندگان را نیز دنبال میکند.
الیاسی، رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان پوشاک، نیز با تأکید بر اینکه بزرگترین چالش این صنعت تأمین سرمایه در گردش است، گفت: با ایجاد اعتبار در کل زنجیره، میتوان این نیاز اساسی را برطرف کرد.
در ادامه پنل، هادی اخلاقی، با اشاره به نقش صنعت پوشاک در اقتصاد کشور اظهار کرد: این صنعت سهم قابل توجهی در تولید ناخالص داخلی دارد و ظرفیت ایجاد حدود ۲ میلیون فرصت شغلی را داراست.
وی افزود: بر اساس تفاهمنامه منعقدشده، ۱۰ هزار میلیارد تومان اعتبار بهصورت زنجیرهای در اختیار تأمین، تولید، توزیع و مصرف صنعت پوشاک قرار میگیرد.
این اعتبار به حلقه نهایی، یعنی مصرفکننده پرداخت میشود، اما در عمل بهعنوان سرمایه در گردش واحدهای تولیدی عمل خواهد کرد و موجب رونق تولید میشود.
وی تصریح کرد: طی یکونیم سال گذشته، حدود ۱۵۰ همت تأمین مالی تعهدی با ابزارهای مختلف برای تحریک تقاضا در بخشهای تولیدی انجام شده که نقش مهمی در پایداری و تداوم تولید داشته است.
اخلاقی با اشاره به سیاستهای حمایتی دولت گفت: دولت بهدنبال هدایت یارانهها و سوبسیدها به حلقه نهایی مصرف است و ما نیز در صنعت پوشاک با ارائه اعتبار به مصرفکننده، هم قدرت خرید مردم را تقویت میکنیم و هم به رونق تولید کمک خواهیم کرد.
گفتنی است، تفاهمنامه سهجانبهای بین بانک تجارت بهعنوان تأمینکننده اعتبار زنجیرهای، اتحادیه پوشاک و یک پلتفرم تأمین مالی منعقد شده است که بر اساس آن، ۱۰ هزار میلیارد تومان سرمایه در گردش در اختیار زنجیره تولید، توزیع و مصرف صنعت پوشاک قرار میگیرد