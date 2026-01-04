سرمربی تیم فوتبال مس رفسنجان خواهان به خدمت گرفتن ۲ بازیکن جوان پرسپولیس است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اکبر باقری - مجتبی جباری سرمربی تیم فوتبال مس رفسنجان به مسئولان باشگاه گفته است برای جذب ۲ بازیکن تیم فوتبال پرسپولیس اقدام کنند.

مجتبی فخریان و یاسین سلمانی بازیکنان نیمکت نشین پرسپولیس گزینه های مد نظر مجتبی جباری هستند.

باشگاه پرسپولیس نیز با نظر اوسمار ویرا در صورتی با جدایی این ۲ بازیکن موافقت می کند که هر دو بازیکن به صورت قرضی از پرسپولیس جدا شوند.

یاسین سلمانی و مجتبی فخریان در فصل جاری فرصت کافی برای حضور در میادین را نداشته اند و احتمال جدایی این دو بازیکن زیاد است.

