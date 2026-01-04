کره شمالی: حملات آمریکا به ونزوئلا «نقض آشکار حاکمیت ملی» است

کره شمالی روز یکشنبه با محکوم‌کردن حملات آمریکا به ونزوئلا، این اقدام را «جدی‌ترین شکل تجاوز به حاکمیت ملی» توصیف کرد و گفت رفتار واشنگتن بار دیگر ماهیت «یاغی‌گرانه و بی‌رحمانه» ایالات متحده را آشکار کرده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - کره شمالی روز یکشنبه حملات آمریکا به ونزوئلا را به‌شدت محکوم کرد و اعلام کرد که این اقدام «جدی‌ترین شکل تجاوز به حاکمیت ملی» است. این خبر را خبرگزاری دولتی KCNA گزارش داد.

به نقل از سخنگوی وزارت امور خارجه کره شمالی، KCNA اعلام کرد: «این حادثه بار دیگر به‌روشنی تأیید می‌کند که ماهیت ایالات متحده یاغی‌گرانه و بی‌رحمانه است.»

ایالات متحده صبح روز شنبه ۱۳ دی‌ماه ۱۴۰۴ حمله‌ای را علیه ونزوئلا انجام داد که واکنش‌های گسترده بین‌المللی را در پی داشت. رسانه‌ها از شنیده شدن صدای انفجار و مشاهده ستون‌های دود در کاراکاس و چند ایالت دیگر خبر دادند و ترامپ نیز با انتشار پیامی، نقش آمریکا در این حمله را تأیید کرد.

دولت ونزوئلا این اقدام را «تهاجم نظامی» توصیف کرد و ضمن اعلام وضعیت اضطراری، خواستار برگزاری نشست فوری شورای امنیت سازمان ملل شد.

همزمان، برخی کشور‌ها از جمله تعدادی از متحدان آمریکا با اتخاذ مواضعی محتاطانه، بر لزوم پایبندی به حقوق بین‌الملل و منشور سازمان ملل تأکید کردند. ایران، روسیه و چند کشور دیگر نیز این اقدام واشنگتن را محکوم کرده و نسبت به پیامد‌های آن برای ثبات منطقه و نظم بین‌المللی هشدار دادند.

منبع: رویترز

