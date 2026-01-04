معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان از اجرای طرح واکسیناسیون تکمیلی فلج اطفال برای ۴۴ هزار و ۸۳۹ کودک زیر پنج سال در استان خبر داد .

باشگاه خبرنگاران جوان ؛ دکتر یحیی میرزاده با اشاره به موقعیت جغرافیایی استان هرمزگان و همجواری با کشورهای دارای شیوع فلج اطفال در مرزهای شرقی، گفت: تردد اتباع کشورهای همسایه، به‌ویژه افغانستان و پاکستان، ضرورت اجرای مستمر و هدفمند واکسیناسیون تکمیلی فلج اطفال را دوچندان کرده است.

وی افزود: به منظور جلوگیری از ورود و چرخش ویروس وحشی پولیو و صیانت از موفقیت‌های ملی در زمینه ریشه‌کنی این بیماری، عملیات ایمن‌سازی تکمیلی هر ساله در دو مرحله و به صورت فعال و خانه‌به‌خانه در مناطق پرخطر استان انجام می‌شود.

میرزاده تصریح کرد: نوبت نخست این طرح از ۲۰ تا ۲۲ دی‌ماه سال جاری اجرا شد و نوبت دوم نیز از ۲۵ تا ۲۷ بهمن‌ماه برگزار خواهد شد. در مجموع، ۴۴ هزار و ۸۳۹ کودک زیر پنج سال تحت پوشش واکسیناسیون قرار می‌گیرند.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان در تشریح نحوه اجرای برنامه گفت: در مناطق پرخطر روستایی و حاشیه شهرها، واکسیناسیون به‌صورت خانه‌به‌خانه توسط تیم‌های عملیاتی انجام می‌شود و در سایر مناطق شهری، والدین می‌توانند با مراجعه به مراکز و پایگاه‌های بهداشتی نزدیک محل سکونت خود، فرزندانشان را واکسینه کنند.

وی همچنین از مشارکت گسترده نیروهای بهداشتی خبر داد و افزود: ۵۷۵ تیم عملیاتی دو نفره با کارت شناسایی معتبر و با مشارکت یک‌هزار و ۵۷۵ نفر از کارکنان دانشگاه علوم پزشکی و داوطلبان سلامت، در اجرای این طرح حضور دارند.

دکتر میرزاده گروه‌های پرخطر هدف این طرح را شامل ساکنان حاشیه شهرها با دسترسی محدود به خدمات بهداشتی، مهاجران خارجی ساکن در اردوگاه‌ها، خانوارهای مقیم در کلنی‌ها، شهرستان‌های دارای مرز خاکی و دریایی با افغانستان و پاکستان و همچنین کودکان زیر پنج سال همراه مادرانشان در زندان‌ها عنوان کرد.

وی در پایان افزود: واکسیناسیون تکمیلی کودکان زیر پنج سال متولد ۲۲ دی‌ماه ۱۳۹۹ به بعد با استفاده از واکسن دوظرفیتی فلج اطفال و با تمرکز بر مناطق پرخطر استان انجام می‌شود.