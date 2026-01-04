معاون برق و انرژی وزارت نیرو از برنامه‌ریزی گسترده این وزارتخانه برای افزایش ظرفیت تولید برق کشور خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - همایون حائری با اشاره به روند توسعه نیروگاه‌ها در کشور گفت: در حال حاضر حدود ۱۵ هزار مگاوات واحد نیروگاهی حرارتی و تجدیدپذیر در حال احداث است که به مرور وارد مدار خواهند شد.

وی ادامه داد: بر اساس برنامه‌ریزی‌های انجام شده از این ظرفیت تا پایان سال در مجموع ۳۷۳۲ مگاوات واحد نیروگاهی جدید به بهره‌برداری می‌رسد که نقش مهمی در افزایش پایداری شبکه برق، به ویژه در زمان‌های اوج مصرف خواهد داشت و ۱۶۹۷ مگاوات از این ظرفیت به انرژی‌های نو اختصاص دارد.

حائری در همین زمینه تأکید کرد: توسعه انرژی‌های پاک یکی از اولویت‌های اصلی وزارت نیرو برای کاهش وابستگی به سوخت‌های فسیلی و افزایش تاب‌آوری شبکه برق کشور است.
معاون وزیر نیرو افزود: علاوه بر تجدیدپذیرها، ۴۴۴ مگاوات از ظرفیت جدید به واحد‌های گازی اختصاص دارد که شامل فاز دوم نیروگاه نکا، نیروگاه طرشت، نیروگاه‌های گازی متوسط در ری، شوش و بنگلان، همچنین واحد‌هایی در صنایع مس خاتون آباد و پالایشگاه بید بلند می‌شود.

وی همچنین از بهره‌برداری ۱۴۱۱ مگاوات نیروگاه سیکل ترکیبی تا پایان سال جاری خبر داد و گفت: نیروگاه‌هایی مانند آلومینیوم المهدی، عسلویه، فردوسی، دالاهو، گلگهر، فولاد مبارکه و فولاد بوتیای ایرانیان در این بخش قرار دارند.

حائری در ادامه ظرفیت نیروگاه‌های برق‌آبی جدید را ۱۷۴ مگاوات اعلام کرد و افزود: با اضافه شدن ۵ مگاوات نیروگاه زمین‌گرمایی مشکین‌شهر، مجموع ظرفیت نیروگاهی که تا پایان سال ۱۴۰۴ وارد مدار می‌شود به ۶۴۵۵ مگاوات خواهد رسید.

وی یادآور شد: با راه‌اندازی بخش سیکل ترکیبی نیروگاه‌های رودشور و قشم غدیر، بخشی از ظرفیت گازی به چرخه ترکیبی تبدیل شده که این موضوع به افزایش بهره‌وری و کاهش مصرف سوخت کمک قابل توجهی می‌کند.

برچسب ها: نیروگاه برق ، تولید برق
