باشگاه خبرنگاران جوان - در جریان تستهای مداری انجامشده، هر سه ماهواره وارد فاز ارزیابی عملکرد زیرسامانهها شدهاند و شرایط کلی آنها مطلوب گزارش شده است. با توجه به اشکال ایجادشده در مرحله تزریق مداری ماهواره «پایا» توسط ماهوارهبر، تمرکز ویژهای بر پایدارسازی این ماهواره صورت گرفت و اقدامات اصلاحی لازم با دقت بالا انجام شد.
وضعیت تستهای مداری ماهواره پایا
ماهواره «پایا» تستهای مربوط به زیرسامانههای تأمین و توزیع توان، مدیریت حرارت، ارتباطات تلهمتری و تلهکامند، موقعیتیابی، پایدارسازی، کنترل وضعیت و نشانهروی را با موفقیت پشت سر گذاشته است. در حال حاضر، فرآیند تست زیرسامانه ارتباط تصویری این ماهواره در دست انجام قرار دارد.
وضعیت تستهای مداری ماهواره کوثر
ماهواره «کوثر» نیز تست زیرسامانههای تأمین و توزیع توان، مدیریت حرارت، ارتباطات تلهمتری و تلهکامند، موقعیتیابی و پایدارسازی را با موفقیت انجام داده و هماکنون وارد مرحله تست زیرسامانههای کنترل وضعیت و نشانهروی شده است.
وضعیت تستهای مداری ماهواره ظفر
ماهواره «ظفر» تستهای اولیه مربوط به تأمین و توزیع توان، مدیریت حرارت، موقعیتیابی و ارتباطات تلهمتری و تلهکامند را با موفقیت طی کرده و در حال انجام تستهای تکمیلی روی زیرسامانههای مرتبط است. همچنین وضعیت پایداری دورانی این ماهواره مناسب ارزیابی شده و با تکمیل تستهای جاری، مراحل مربوط به کنترل وضعیت و ارسال، ذخیره و بازارسال داده آغاز خواهد شد.
فرآیند گامبهگام تست در مدار
فرآیند تست در مدار ماهوارهها، یک روند دقیق، مرحلهای و چندهفتهای است که پس از پرتاب انجام میشود و طی آن، عملکرد هر یک از زیرسامانهها در شرایط واقعی مداری بهصورت تدریجی ارزیابی میشود. بر اساس برنامهریزی انجامشده، خلاصه اقدامات فنی و نتایج حاصل از این تستها بهتدریج در اختیار متخصصان و علاقهمندان صنعت فضایی قرار خواهد گرفت.
