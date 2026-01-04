شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد که پرواز تهران _ اهواز به دلیل نقص فنی و در جهت ایمنی مسافران با تأخیر مواجه شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ طبق اعلام شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران به اطلاع مسافران میرساند، پرواز شماره IR311 در مسیر تهران–اهواز که مقرر بود رأس ساعت ۰۶:۴۰ بامداد انجام شود، در زمان روشنسازی موتور هواپیما دچار نقص فنی گردید. بلافاصله پس از اعلام خلبان، تیمهای تخصصی مهندسی و تعمیرات «هما» در محل حاضر شده و اقدامات لازم برای بررسی و رفع ایراد آغاز شد.
با توجه به ملاحظات عملیاتی و بهمنظور جلوگیری از افزایش زمان تأخیر ناشی از بازگرداندن مسافران به سالن ترانزیت و انجام مجدد فرآیندهای امنیتی، در مرحله نخست تصمیم بر آن شد تا مسافران تا زمان رفع مشکل در کابین حضور داشته باشند. با این حال، با توجه به ماهیت تخصصی و پیچیدگی فرآیند عیبیابی فنی، این روند بیش از زمان پیشبینیشده به طول انجامید که موجب نارضایتی برخی از مسافران گرامی شد؛ از این رو، مسافران جهت استراحت و پذیرایی به سالن ترانزیت هدایت شدند.
در حال حاضر، ایراد فنی با تلاش متخصصان فنی «هما» برطرف شده و هواپیما در مراحل پایانی انجام چکهای نهایی ایمنی و کنترل کیفیت پیش از پرواز قرار دارد.
شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران «هما» ضمن قدردانی از صبوری و همراهی مسافران گرامی، مراتب عذرخواهی صمیمانه خود را اعلام میدارد و تأکید میکند که حفظ ایمنی و انجام پروازی مطمئن، اولویت مطلق این شرکت در تمامی شرایط عملیاتی است. بدیهی است پرواز مذکور پس از حصول اطمینان کامل از ایمنی، در اسرع وقت انجام خواهد شد.