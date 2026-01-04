پرنده سوئدی پس از شکستن چهار رکورد جهان در پرش با نیزه برای دومین بار برنده جایزه بهترین ورزشکار مرد سال شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - آرماندو دوپلانتیس پس از گذراندن یک فصل استثنایی و شکستن چهار رکورد جهانی از کارلوس آلکاراز تنیسور اسپانیایی و عثمان دمبله فوتبالیست فرانسوی پیشی گرفت و برنده جایزه بهترین ورزشکار مرد سال شد.

او در بین ۱۰ ورزشکار با کسب ۱۱۸۲ امتیاز از رای ۱۲۱ کشور موفق شد تا برای دومین بار جایزه انجمن بین‌المللی روزنامه‌نگاران ورزشی را کسب کند.

دوپلانتیس اولین ورزشکار پرش بانیزه مرد در جهان است که برای دو سال متوالی شکست ناپذیر است. او امسال چهار رکورد جهانی را ثبت کرد که شامل ۶.۲۷ متر در کلرمون- فران، ۶.۲۸ متر در استکهلم، ۶.۲۹ متر در بوداپست و ۶.۳۰ متر می‌شود تا بتواند سومین عنوان قهرمانی متوالی جهان خود را در توکیو به دست آورد. دوپلانتیس از فوریه ۲۰۲۰ تاکنون ۱۴ بار رکورد جهانی پرش با نیزه مردان را شکسته است. او همچنین مدال طلای المپیک ۲۰۲۴ پاریس را در کارنامه دارد.

آرماندو دوپلانتیس (دوومیدانی)، کارلوس آلکاراس (تنیس)، عثمان دمبله (فوتبال)، اشرف حکیمی (فوتبال)، تادئوس پوگاچار (دوچرخه‌سواری)، لامینه یامال (فوتبال)، کیلیان امباپه (فوتبال)، یانیک سینر (تنیس)، لوکا دانچیچ (بسکتبال) و محمد صلاح فوتبال اسامی ۱۰ ورزشکار برتر جهان را تشکیل می‌دهند.

همچنین محمدهادی ساروی دارنده مدال طلای جهان و المپیک در وزن ۹۷ کیلوگرم از ایران جزو کاندیداهای کسب این جایزه بود.

برچسب ها: بهترین ورزشکار ، ورزشکار سال
خبرهای مرتبط
قوی‌ترین مرد جهان و بازنده ساروی در بین ورزشکاران سال ارمنستان
برگزاری نشست خبری جشنواره برترین ورزشکاران سال ۱۴۰۳
هادی ساروی نامزد برترین ورزشکار سال جهان شد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
دومین صید تراکتور، ستاره استقلال در تبریز
پاسخ منفی نوراللهی به تراکتور
طارمی باز هم در یک کشور اروپایی جام گرفت
علیجانوف به جمع ازبکی‌های پرسپولیس ملحق می‌شود
فرار موفقیت آمیز از جراحی با ندای قلبی!
رقم قرارداد بازیکن ازبک پرسپولیس مشخص شد
کیش میزبان پرسپولیس و سپاهان
شهاب قید پرسپولیس را زد
تیم دوم پرسپولیس تشکیل می‌شود
فرهاد مجیدی در امارات آخر شد
آخرین اخبار
پرنده سوئدی برترین ورزشکار سال ۲۰۲۵ شد
اعزام ۱۱ آزادکار به جام یاشاردوغو ترکیه
جباری ۲ بازیکن پرسپولیس را می‌خواهد
ورزشگاه ۶۶ هزار نفری پرسپولیس ساخته می‌شود
شهر قدس پیش‌دستی کرد: امکان میزبانی نداریم
رقم قرارداد بازیکن ازبک پرسپولیس مشخص شد
نوری: حاشیه‌ها نمی‌تواند مانع از پیشرفت استقلال شود
تیم دوم پرسپولیس تشکیل می‌شود
کیش میزبان پرسپولیس و سپاهان
دعوت ۳۴ بوکسور به اردوی تیم ملی
کادر فنی تیم‌های ملی نوجوانان انتخاب شدند
فرار موفقیت آمیز از جراحی با ندای قلبی!
حمودی: استقلال مدعی قهرمانی در جام حذفی است
مومنی: پیروزی استقلال مقابل سپاهان آرامش‌بخش بود
سرخابی‌ها شهر قدس را تحریم می‌کنند
فرهاد مجیدی در امارات آخر شد
رستمیان در رده هفتم و هشتم تپانچه ۲۵ متر و ۱۰ متر جهان/ گل‌خندان در جمع ۲۰ تپانچه‌زن برتر
دومین صید تراکتور، ستاره استقلال در تبریز
طارمی باز هم در یک کشور اروپایی جام گرفت
شهاب قید پرسپولیس را زد
علیجانوف به جمع ازبکی‌های پرسپولیس ملحق می‌شود
حضور سرگیف برای عقد قرارداد با پرسپولیس در تهران
برگزاری ۳ بازی تدارکاتی پرسپولیس در اردوی قطر
پاسخ منفی نوراللهی به تراکتور
سطح فنی لیگ امسال بهتر از سال گذشته نیست/ ایجنت‌ها بیشتر منافع خودشان را در نظر می‌گیرند
دوست دارم ملوان قهرمان لیگ شود/ حواشی در فوتبال ایران زیاد شده است
تیم ملی امید وارد عربستان شد
آمار پایین گلزنی در لیگ برتر فوتبال
شمسایی نامزد بهترین مربی سال فوتسال جهان شد