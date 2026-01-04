پرنده سوئدی پس از شکستن چهار رکورد جهان در پرش با نیزه برای دومین بار برنده جایزه بهترین ورزشکار مرد سال شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - آرماندو دوپلانتیس پس از گذراندن یک فصل استثنایی و شکستن چهار رکورد جهانی از کارلوس آلکاراز تنیسور اسپانیایی و عثمان دمبله فوتبالیست فرانسوی پیشی گرفت و برنده جایزه بهترین ورزشکار مرد سال شد.

او در بین ۱۰ ورزشکار با کسب ۱۱۸۲ امتیاز از رای ۱۲۱ کشور موفق شد تا برای دومین بار جایزه انجمن بین‌المللی روزنامه‌نگاران ورزشی را کسب کند.

دوپلانتیس اولین ورزشکار پرش بانیزه مرد در جهان است که برای دو سال متوالی شکست ناپذیر است. او امسال چهار رکورد جهانی را ثبت کرد که شامل ۶.۲۷ متر در کلرمون- فران، ۶.۲۸ متر در استکهلم، ۶.۲۹ متر در بوداپست و ۶.۳۰ متر می‌شود تا بتواند سومین عنوان قهرمانی متوالی جهان خود را در توکیو به دست آورد. دوپلانتیس از فوریه ۲۰۲۰ تاکنون ۱۴ بار رکورد جهانی پرش با نیزه مردان را شکسته است. او همچنین مدال طلای المپیک ۲۰۲۴ پاریس را در کارنامه دارد.

آرماندو دوپلانتیس (دوومیدانی)، کارلوس آلکاراس (تنیس)، عثمان دمبله (فوتبال)، اشرف حکیمی (فوتبال)، تادئوس پوگاچار (دوچرخه‌سواری)، لامینه یامال (فوتبال)، کیلیان امباپه (فوتبال)، یانیک سینر (تنیس)، لوکا دانچیچ (بسکتبال) و محمد صلاح فوتبال اسامی ۱۰ ورزشکار برتر جهان را تشکیل می‌دهند.

همچنین محمدهادی ساروی دارنده مدال طلای جهان و المپیک در وزن ۹۷ کیلوگرم از ایران جزو کاندیداهای کسب این جایزه بود.