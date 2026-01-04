سردار رادان گفت: از دو شب گذشته دستگیری هدفمند لیدر‌هایی که در فضای مجازی و تجمعات خیابانی اقدام به تحریک مردم می‌کردند، آغاز شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ حسین قربانی - سردار احمدرضا رادان، فرمانده کل انتظامی کشور با اشاره به روند شکل‌گیری اعتراضات اخیر گفت: در ابتدا موضوع مطرح‌شده، یک اعتراض اقتصادی از سوی بازاریان بود که نسبت به نوسانات اقتصادی مطالبات و اعتراضات به‌حقی داشتند، اما متأسفانه از روز بعد این اعتراض‌ها از مسیر اصلی خود خارج شد و به تجمعات و اعتراضات خیابانی تبدیل شد.

وی افزود: در ادامه، برخی افراد و جریان‌ها با سوءاستفاده از فضای ایجادشده، تلاش کردند با تحریک مردم و هدایت اعتراضات، ناامنی ایجاد کنند.

سردار رادان با تأکید بر برخورد قاطع پلیس با عوامل سازمان‌دهنده ناآرامی‌ها گفت: از دو شب گذشته، دستگیری‌های هدفمند لیدر‌هایی که چه در فضای مجازی و چه در صحنه تجمعات اقدام به تحریک مردم می‌کردند، در دستور کار پلیس قرار گرفته است.

فرمانده کل انتظامی کشور ادامه داد: تعدادی از این افراد شناسایی و دستگیر شده‌اند که برخی از آنها در اعترافات خود اعلام کرده‌اند در قبال اقداماتشان از خارج از کشور دلار دریافت کرده‌اند.

