باشگاه خبرنگاران جوان -به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دفتر آیت الله نوری همدانی، وی در دیدار حجت الاسلام والمسلمین حاج علی اکبری رئیس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه، افزود: دیدیم رهبر معظم انقلاب در ملاقات روز گذشته چگونه محکم از حق مردم دفاع کردند.

این مرجع تقلید همچنین با بیان اینکه موضوع قطع کردن خطبهٔ خطیب جمعه راه مناسبی نیست و گاهی هم به اصل نماز جمعه اشکال وارد می‌شود ادامه داد: ائمه جمعه واسطه مردم و نظام هستند و باید صدای آنان باشند و مشکلاتشان را به مسئولان منتقل کنند.

آیت الله نوری همدانی در پایان ضمن اظهار خشنودی از دیدار حجت الاسلام والمسلمین حاج علی اکبری، از خدمات ارزشمند وی در شورای سیاستگذاری ائمه جمعه تشکر کرد.