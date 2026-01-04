باشگاه خبرنگاران جوان - پایگاه اطلاع رسانی دانشگاه علوم پزشکی گیلان (گیل وب دا) اعلام کرد: خلیل شلال زاده، شهروند ۵۷ ساله اهل آبادان در استان خوزستان که به دلیل خونریزی مغزی در بخش مراقبت‌های ویژه بیمارستان پورسینای رشت تحت درمان قرار داشت، متأسفانه دچار مرگ مغزی شد و تلاش‌های پزشکان معالج برای نجاتش به نتیجه نرسید.

خانواده این مرحوم با نیتی خیر و انسانی با اهدای اعضای بدن او موافقت کردند و پس از تأیید مرگ مغزی بیمار توسط پزشکان متخصص و معتمد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، عمل جراحی برداشت اعضا در واحد فراهم‌آوری اعضای پیوندی رازی رشت انجام شد.

اعضای اهدایی این شهروند نیکوکار به بیماران نیازمند پیوند اختصاص یافت و جان آنان را نجات داد. این عمل خداپسندانه، خانواده شلال‌زاده را در ادامه حیات عزیزشان از طریق بخشیدن زندگی به دیگران، سهیم کرد.

مرحوم خلیل شلال زاده بیست‌وپنجمین اهداکننده عضو در استان گیلان در سال ۱۴۰۴ محسوب می‌شود.