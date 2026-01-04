باشگاه خبرنگاران جوان - مدیرعامل شرکت مادرتخصصی برق حرارتی به همراه،‌ رئیس فراکسیون محیط‌زیست مجلس شورای اسلامی با حضور در نیروگاه ری در جریان آخرین وضعیت طرح‌های توسعه در دست احداث، زیرساخت‌ها و ارتقای استانداردهای نیروگاهی این مجموعه قرار گرفت.

عظیم اعتمادی، مدیرعامل برق حرارتی در این بازدید با تاکید بر رویکرد توسعه‌محور صنعت برق، به برنامه‌های نوسازی و جایگزینی واحدهای قدیمی اشاره کرد و گفت: توسعه واحدهای جدید با راندمان بالاتر و فناوری روز، از جمله واحدهای کلاس F در دستور کار صنعت برق قرار دارد و چندین پروژه نیروگاهی در ری در حال اجرا بوده و پروژه‌های جدید نیز در مرحله آغاز قرار دارند.

وی همچنین با اشاره به قدمت نیروگاه، بر لزوم تسریع فرآیند نوسازی زیرساخت‌ها با همکاری و تعامل همه دستگاه‌های ذی‌ربط تاکید کرد و افزود: سوخت اصلی نیروگاه‌های حرارتی گاز طبیعی است و هیچ یک از نیروگاه‌های استان تهران مازوت مصرف نمی‌کنند.

در جریان این برنامه حاضران ضمن برگزاری نشست کارشناسی از بخش‌های مختلف نیروگاه از جمله پروژه‌های احداث نخستین نیروگاه سیکل‌ترکیبی راندمان بالا با بهره‌گیری از توربین ملی MGT75، پست GIS، واحدهای نیروگاه MGT40 و پست GIS 230 کیلوولت بازدید کرده و در جریان آخرین اقدامات انجام‌شده، پروژه‌های در حال اجرا و طرح‌های توسعه‌ای نیروگاه قرار گرفتند.

سمیه رفیعی، رئیس فراکسیون محیط‌زیست مجلس شورای اسلامی در این بازدید ضمن ابراز رضایت از مشاهدات میدانی خود، بر اهمیت تعامل سازنده میان صنعت برق و نهادهای نظارتی تاکید و اظهار کرد: توانمندی داخلی، تلاش متخصصان نیروگاه و استمرار فعالیت مجموعه حتی در شرایط سخت، نشان‌دهنده تعهد ملی و ظرفیت بالای فنی در این مجموعه است.

رئیس فراکسیون محیط‌زیست مجلس شورای اسلامی گفت: هیچگونه سوخت مازوتی در نیروگاه ری مورد استفاده قرار نمی‌گیرد و این موضوع به‌عنوان مهم‌ترین محور پایش‌ها به‌صورت مستمر در حال رصد است.

وی همچنین اقدامات انجام‌شده در حوزه ارتقای تجهیزات، داخلی‌سازی و حفظ آمادگی تولید را قابل تقدیر دانست و گفت: در حال حاضر هیچ‌گونه سوخت مازوتی در نیروگاه ری مورد استفاده قرار نمی‌گیرد و این موضوع به‌عنوان مهم‌ترین محور پایش‌ها به‌صورت مستمر در حال رصد است.

منبع: برق حرارتی