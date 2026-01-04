باشگاه خبرنگاران جوان؛ سمانه هرمزی - گازرانی مدیرکل بهزیستی خراسان جنوبی با حضور در برنامه پرسمان صدا و سیمای استان گفت: سن ۶۰ سالگی به عنوان آغاز دوران سالمندی شناخته می‌شود؛ در راستای سیاست‌های نوین اجتماعی، هدف اصلی مجموعه اقدامات بر ایجاد و ترویج سالمندی فعال متمرکز شده است؛ بر این اساس، فراهم‌آوری شرایطی برای آقایان و بانوان محترمی که به این مرحله از زندگی وارد می‌شوند، امری ضروری است تا آنان بتوانند دوران بازنشستگی را با نشاط، کیفیت بالا و مطلوبی سپری نمایند.

او افزود: با تأکیدات ریاست سازمان بهزیستی کشور، فعالیت‌های اجرایی باید به سوی توسعه و تقویت مراکز روزانه سالمندان سوق یابد؛ اگرچه ارائه خدمات در مراکز شبانه‌روزی همچنان برای سالمندانی که دچار معلولیت یا ناتوانی یا نیازمند مراقبت دائمی هستند، وجود دارد؛ اما رویکرد سازمان این است که سالمندان دارای سلامتی کامل، لزوماً نباید در مراکز شبانه‌روزی نگهداری شوند.

گازرانی بیان کرد: در حال حاضر، استان دارای ۷ مرکز شبانه‌روزی و ۵ مرکز روزانه سالمندان است؛ در مراکز روزانه، سالمندان در طول روز حضور یافته و از طیف وسیعی از خدمات فرهنگی، هنری، اجتماعی و توانبخشی بهره‌مند می‌شوند؛ این مراکز از ساعت ۸ صبح تا ۲ بعدازظهر فعالیت دارند و علاوه بر ارائه یک وعده غذای گرم، خدماتی نظیر کاردرمانی نیز توسط کاردرمانگران مستقر در مراکز، به صورت منظم در اختیار متقاضیان قرار می‌گیرد.

مدیرکل بهزیستی خراسان جنوبی ادامه داد: فعالیت مراکز روزانه دو مزیت عمده را به همراه دارد که مورد اول ایجاد فرصت‌های ارزشمند برای همنشینی و تبادل تجربه میان سالمندان و افزایش شور و نشاط اجتماعی آنان و دوم، فراهم ساختن فرصتی برای خانواده‌های این عزیزان است تا بتوانند در طول ساعات فعالیت مرکز، به امور روزمره خود رسیدگی نمایند؛ افزون بر این، خدمات بهزیستی تنها محدود به مراجعان نیست؛ بلکه خدمات گسترده‌ای از جمله برنامه ویزیت در منزل سالمندان برای آن دسته از عزیزانی که امکان مراجعه حضوری به مراکز را ندارند، ارائه می‌گردد.

او عنوان کرد: بر اساس آمار موجود، در استان چیزی حدود ۱۰ تا ۱۱ هزار سالمند شناسایی شده‌اند که ۱۱ درصد از کل جمعیت استان را در بر می‌گیرند؛ اگرچه این آمار نیازمند بازبینی و به‌روزرسانی است، اما نشان می‌دهد که متأسفانه شیب سالمندی در استان با سرعت بسیار زیادی در حال حرکت به سمت یک سالمندی پرخطر و پرهزینه است؛ این وضعیت نیازمند مراقبت‌ها و تمهیدات مضاعف است.

گازرانی تصریح کرد: در سطح جهان، دو برابر شدن جمعیت سالمندی حدود ۴۰ تا ۵۰ سال به طول می‌انجامد و نرم جهانی جمعیت سالمندان (بالای ۶۰ سال) حدود ۱۲ تا ۱۳ درصد است که استان ما اندکی زیر این نرم قرار دارد. با این حال، با سرعت کنونی، پیش‌بینی می‌شود که تا سال‌های ۱۴۳۰ تا ۱۴۳۵، سهم سالمندان از جمعیت استان به حدود ۳۳ درصد افزایش یابد؛ این زنگ خطر، توجه ویژه همه دستگاه‌ها را می‌طلبد و خوشبختانه با رصد و پیگیری شخص استاندار و معاون سیاسی امنیتی ایشان، همکاری‌های خوبی میان دستگاه‌های متعددی نظیر دانشگاه علوم پزشکی، راه و شهرسازی، کمیته امداد، ورزش و جوانان و سایر نهاد‌ها شکل گرفته است.

مدیرکل بهزیستی خراسان جنوبی اظهار کرد: در راستای برنامه‌های کلان، در سفر اردیبهشت ماه رئیس سازمان بهزیستی کشور به استان، خبری مبنی بر احداث شهرک رفاه سالمندان با مشارکت استانداری و خیران در زمینی به مساحت ۱۷ هکتار اعلام شد؛ این پروژه عظیم، یک طرح زمان‌بر محسوب می‌شود که اقدامات اولیه برای تحقق آن صورت پذیرفته است و استان ما جزو معدود استان‌های کشور است که با جدیت این موضوع را پیگیری می‌نماید.

او گفت: در اجرای این طرح، بخش خصوصی و یک خیر فعال، پای کار آمده‌اند و شخص استاندار نیز در جلسات شورای سالمندان، موضوع را پیگیری و رصد می‌نمایند؛ با توجه به وسعت ۱۷ هکتاری پروژه، طرح شهرک رفاه سالمندان به‌صورت فازبندی شده و در مراحل متعدد به اجرا درخواهد آمد و امیدواریم تا پایان سال، اقدامات اولیه مربوط به صدور مجوز‌های لازم انجام پذیرد تا موجبات ایجاد شور و نشاط در وضعیت سالمندی استان فراهم گردد.

گازرانی افزود: همزمان، طرح‌هایی نظیر مهر و گفت‌و‌گو در چندین محله سطح استان آغاز شده است که فرصتی را برای سالمندان ایجاد می‌کند تا گرد هم آمده و ضمن استفاده از تجارب یکدیگر، آموزش‌ها و خدمات ضروری حوزه سالمندی را نیز دریافت نمایند؛ از منظر عملکرد مدیریتی، خوشبختانه دبیرخانه شورای سالمندان اداره کل بهزیستی استان در سالیان اخیر موفق شده است رتبه‌های اول تا سوم کشوری را کسب کند؛ از جمله کسب رتبه دوم در شش‌ماهه دوم ۱۴۰۱، رتبه اول در شش‌ماهه اول ۱۴۰۲، رتبه دوم در شش‌ماهه دوم ۱۴۰۲، رتبه اول در شش‌ماهه‌های اول و دوم ۱۴۰۳ و رتبه اول در شش‌ماهه اول ۱۴۰۴.

مدیرکل بهزیستی خراسان جنوبی ادامه داد: در حوزه توانبخشی و مناسب‌سازی، شهرستان بشرویه به عنوان شهر دوستدار سالمند در استان انتخاب شده است؛ هدف این اقدام، مناسب‌سازی کامل محیط شهری برای حضور و فعالیت فعال سالمندان است تا عزیزان ما مجبور به خانه‌نشینی نباشند؛ در خصوص سالمندانی که دچار نوعی از معلولیت هستند، خدمات توانبخشی بهزیستی کاملاً پوشش داده می‌شود و در حال حاضر هیچ سالمندی در صف انتظار برای دریافت لوازم کمک‌توانبخشی نیست؛ همچنین مبالغی برای تهیه سمعک به سالمندان دارای معلولیت شنوایی اختصاص می‌یابد؛ در خاتمه، شایسته است همواره احترام و حرمت سالمندان، که جوانان دیروز این مرز و بوم هستند، حفظ شود، امری که در دین مبین اسلام نیز به آن تأکید فراوان شده است.