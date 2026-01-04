طبق اعلام مدیرکل دفتر فنی، مهندسی و هوشمندسازی توانیر، صرفه جویی ۷ هزار مگاواتی برق از طریق نصب کنتور‌های هوشمند حدوداً معادل مصرف برق صنایع انرژی‌بر کشور است.

باشگاه خبرنگاران جوان - حامد احمدی مدیرکل دفتر فنی، مهندسی و هوشمندسازی توانیر گفت: استفاده از کنتور هوشمند به منظور قطع آب و برق نیست و صرفا به منظور مدیریت مصرف و جلوگیری از قطع آب و برق خانوار در محلاتی است که در آن برخی همسایگان پرمصرف هستند.

او با بیان اینکه مهمترین رسالت برعهده ما بوده این است که هوشمندسازی را به اهداف تعیین شده برسانیم، گفت: این کار به مدیریت مصرف و حل مشکل ناترازی در کوتاه ترین زمان ممکن کمک می‌کند. در بلندمدت انتظار داریم که جایگاه کشور را در موضوع هوشمندسازی ارتقاء داده و جزو کشورهای سرآمد در خاورمیانه باشیم.

وی درخصوص هوشمندسازی صنعت برق و تاثیر آن در پایداری شبکه و عدالت در توزیع برق و جلوگیری از افزایش ناترازی نیز اظهار کرد: هوشمندسازی شبکه توزیع برق و هوشمندسازی مصرف از رسالت‌های توانیر است. در این راستا هوشمندسازی شبکه به معنای گذار از مدیریت سنتی شبکه‌های توزیع و ورود به عصر مدیریت هوشمند سیستم توزیع است.

به گفته وی در این سیستم دریافت لحظه‌ای اطلاعات دقیق، کنترل و عکس‌العمل‌های به موقع بخش‌های مختلف شبکه مورد انتظار بوده و بسیاری از ساختارهای مدیریت شبکه نیازی به تصمیم‌گیری‌های انسانی نداشته و سیستم‌ها تصمیم‌گیر خواهند بود.

مدیرکل دفتر فنی، مهندسی و هوشمندسازی توانیر در تشریح مدیریت هوشمندسازی مصرف نیز، گفت: استفاده از کنتورهای هوشمند برای مصرف‌کنندگان و استفاده از ظرفیت‌های آن از جمله دسترسی به اطلاعات دقیق اندازه مصرف به منظور مدیریت مصرف به شکل صحیح و افزایش اثربخشی برنامه‌ها از جمله برنامه‌های فرهنگسازی کنترل مصرف و کنترل ناترازی‌ها از برنامه‌های مهم توانیر است.

احمدی ادامه داد:‌ لازم به توضیح است که پیش از این کنترل و مدیریت مصرف برق با فیدرهای بالادستی انجام می‌شد که منجر به قطع برق یک محله می‌شد اما با افزایش استفاده از کنتور و تجهیزات هوشمند دسترسی به اطلاعات دقیق و میزان مصرف میسر خواهد بود. با دسترسی به این اطلاعات برق خانواری که درست مصرف می‌کنند پایدار بوده و برق خانواری که پرمصرف هستند قطع خواهد شد. این مسئله در راستای برقراری عدالت در مصرف برق است.

وی با اشاره به شایعات درخصوص قطع برق در صورت استفاده از کنتورهای هوشمند نیز گفت: استفاده از کنتورهای هوشمند به منظور قطع برق نبوده و صرفا به منظور مدیریت مصرف و جلوگیری از قطع برق همه خانوار در محله‌هایی است که در آن برخی همسایگان پرمصرف هستند. برای مثال برای کنترل سرعت در جاده‌ها باید دقیق بدانیم که سرعت ما اکنون چقدر است. برای کنترل در مصرف برق خانگی نیز باید بدانیم که روشن بودن برخی لوازم خانگی چه میزان در مصرف برق تاثیر دارد. مثل اینکه روشن بودن کولر و تلویزیون در مصرف برق چه میزان تاثیر دارد، اطلاعات دقیقی که کنتورهای هوشمند خانگی در اختیار ما قرار می‌دهند، باعث می شود مدیریت مصرف به شکل دقیق صورت گیرد.

احمدی با اشاره به نصب ۶ میلیون کنتور هوشمند در کشور با اولویت نصب برای مشترکین پرمصرف، گفت: درحال حاضر ۶۰ درصد مصرف انرژی توسط کنتورهای هوشمند قرائت می‌شود که عدد قابل توجهی است. بنابراین انتظار داریم که با دستیابی به میزان ۱۲ میلیونی کنتور هوشمند در مصرف خانوار و با مشارکت مردم تا پایان سال آینده بتوانیم با مدیریت مصرف حدود ۷ هزار مگاوات از ناترازی تولید برق را جبران کنیم که به نوعی با آن می توان بخش بسیار زیادی از ناترازی برق و بخش بسیار زیادی از خاموشی‌های تابستان گذشته را حل و کاهش داد.

منبع: توانیر

برچسب ها: کنتور هوشمند ، کنتور برق
خبرهای مرتبط
۱۲ میلیون کنتور هوشمند تا سال آینده نصب می‌شود/ کاهش ناترازی برق
نصب کنتور‌های هوشمند آب به کجا رسید؟
محدودیت هوشمند به‌جای خاموشی؛ مسیر نوین مدیریت مصرف برق در ایران
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
قیمت سکه و طلا در بازار آزاد در ۱۴ دی ماه ۱۴۰۴
چشم اندازه بازار سرمایه تا پایان زمستان/ توصیه به سهامداران تازه وارد
حذف ارز‌های ترجیحی و اثر آن بر صنایع بورسی/ برندگان و بازندگان یک تصمیم کلان ارزی
چشم انتظاری سهامداران عدالت برای تعیین تکلیف نماد‌های استانی
علت کمبود شیرخشک نوزاد چیست؟
مشکلی برای تامین مرغ ایام ماه رمضان نداریم
قیمت پایه هر لیتر بنزین ویژه وارداتی ۶۵ هزار و ۸۰۰ تومان/ عرضه امروز
وضعیت شکننده منابع آب کشور با وجود بهبود نسبی بارش‌ها
روند صعودی شاخص کل بورس ادامه‌دار خواهد بود؟+ عکس
کاهش ۱۸ همتی درآمد‌های دولتی در ماه ناشی از قطع گاز صنایع پتروشیمی+ فیلم
آخرین اخبار
رشد ۳۰ درصدی صادرات کفش در سال آینده/۱۲۰ میلیون دلار سهم صادرات کفش ایرانی است
پاسخ به شایعه استفاده از کنتور‌های هوشمند به منظور قطع برق
هیچ‌یک از نیروگاه‌های استان تهران مازوت مصرف نمی‌کنند
مصرف ماهانه ۶۰ هزارتن گوشت قرمز در کشور
اطلاعیه شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران در خصوص پرواز تهران _ اهواز
سند اقتصاد دیجیتال مناطق آزاد نهایی شد
۱۵ هزار مگاوات واحد نیروگاهی حرارتی و تجدیدپذیر در حال احداث است
تخصیص ۱۰ همت اعتبار به زنجیره پوشاک/ افزایش سهم مالیات بر درآمد به ۶۲ درصد
افزایش ۹۶۲ واحدی شاخص کل بورس در مقابل ریزش شاخص کل هم وزن
حجم نفت درجای آزادگان جنوبی به ۲۵.۳ میلیارد بشکه می‌رسد/ آزادگان در بزنگاه ژئوپلیتیکی
۵ معیار انتخاب دوره مهارتی برای ورود سریع‌تر به بازار کار
بهترین مرکز فروش دستگاه لیزر الکساندرایت در ایران کدام است؟
ذخایر فعلی نهاده‌های دامی بالاتر از نیاز ماهانه کشور است
کاهش ۳۰ درصدی مصارف سرمایشی در تابستان امسال
پرواز ایران ایر تهران_ اهواز باطل نشده است
حذف ارز‌های ترجیحی و اثر آن بر صنایع بورسی/ برندگان و بازندگان یک تصمیم کلان ارزی
قیمت سکه و طلا در بازار آزاد در ۱۴ دی ماه ۱۴۰۴
وضعیت شکننده منابع آب کشور با وجود بهبود نسبی بارش‌ها
قیمت پایه هر لیتر بنزین ویژه وارداتی ۶۵ هزار و ۸۰۰ تومان/ عرضه امروز
با یک قدم تو برای یک قلم، درمان یک کودک محک متوقف نمی­‌شود
کاهش ۱۸ همتی درآمد‌های دولتی در ماه ناشی از قطع گاز صنایع پتروشیمی+ فیلم
تفاوت کیف پول مردانه و زنانه در چیست؟
انقلاب در صنعت ساختمان؛ تلفیق هوش مصنوعی و هنر در طراحی معماری مدرن
چشم انتظاری سهامداران عدالت برای تعیین تکلیف نماد‌های استانی
چشم اندازه بازار سرمایه تا پایان زمستان/ توصیه به سهامداران تازه وارد
مشکلی برای تامین مرغ ایام ماه رمضان نداریم
علت کمبود شیرخشک نوزاد چیست؟
روند صعودی شاخص کل بورس ادامه‌دار خواهد بود؟+ عکس
ترافیک سنگین در آزادراه تهران - کرج
افزایش محسوس دمای هوا در نوار شمالی کشور از ۱۴ دی