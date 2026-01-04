در ساعات اخیر رسانه‌های ضد انقلاب و برخی افراد در فضای مجازی مدعی شده‌اند، فردی به نام ساغر اعتمادی در جریان اغتشاشات در استان چهارمحال و بختیاری کشته شده است که بررسی‌ها نشان می‌دهد این موضوع صحت ندارد.

باشگاه خبرنگاران جوان - در روز‌های اخیر و در پی برگزاری تجمع‌ها و اغتشاشات در برخی از مناطق کشور، رسانه‌های معاند و ضد انقلاب مجدد دست به کار شدند و پروژه کشته سازی را آغاز کردند.

در این راستا در ساعات اخیر ادعا شده است فردی به نام ساغر اعتمادی در جریان اغتشاشات در استان چهارمحال و بختیاری فوت کرده است.

پیگیری‌ها از منابع رسمی نشان می‌دهد خانم ساغر اعتمادی در جریان یکی از این اغتشاشات مقابل فرمانداری شهرستان فارسان استان چهارمحال و بختیاری آسیب دیده و به بیمارستان منتقل شده است.

براساس گزارش رسمی، نامبرده وضعیت عمومی پایداری دارد و مشکل حاد و شرایط تهدید کننده حیات ندارد.

بررسی‌های تکمیلی در رابطه با این حادثه از سوی نهاد‌های ذیربط در حال بررسی است. 

منبع: میزان

برچسب ها: رسانه ضد انقلاب ، اغتشاشات اخیر
خبرهای مرتبط
اغتشاشات سال گذشته مظلومیت و صلابت فراجا را نشان داد
پول بگیر‌های ضد انقلاب این‌بار برای کلاشینکف به دست‌ها رپرتاژ خبری رفتند
تکرار ژست حقوق بشری بایدن برای زنان ایرانی
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
دهیار زیر حکم قصاص
قرار شوم برای قتل مرد جوان
هوشیاری مرد پاکبان سارقان گردنبند را لو داد
برنامه ریزی برای اطلاع رسانی گسترده و تسریع در تحویل کارت‌های هوشمند ملی رسوبی
پرداخت هزینه‌ خارج از دفترخانه اسناد رسمی ممنوع است/ کارت اعتباری دفاتر به‌زودی صادر می‌شود
۱۵ مخدر جدید در کشور شناسایی شد
فرهادی: اجازه التهاب بازار را نمی‌دهیم
اعمال قانون بیش از یک میلیون و ۲۱۰هزار موتورسیکلت‌سوار در پاییز امسال در پایتخت
آتش‌سوزی در پارکینگ یک ساختمان مسکونی در غرب تهران
تست تراموا در تهران مثبت بود
آخرین اخبار
کشته‌سازی ضد انقلاب در رابطه با فوت ساغر اعتمادی دروغ از آب درآمد
دستگیری هدفمند لیدر‌های تحریک‌کننده اعتراضات آغاز شده است
مجسمه والرین به فرودگاه مهرآباد رسید
۱۵ مخدر جدید در کشور شناسایی شد
ضرورت هوشمندسازی جهت کاهش آمار تصادفات رانندگی
راه‌اندازی بازارچه دائمی خوداشتغالی بانوان در منطقه ۱۰
دهیار زیر حکم قصاص
تست تراموا در تهران مثبت بود
آتش‌سوزی در پارکینگ یک ساختمان مسکونی در غرب تهران
فرهادی: اجازه التهاب بازار را نمی‌دهیم
اجرای پایانه شرق با ۹ جبهه کاری در حال پیشرفت است
افتتاح دو مجموعه بزرگ ورزشی در شهرری تا پایان سال
بخشنامه بودجه سال ۱۴۰۵ دهیاری‌ها ابلاغ شد
میزان مشارکت مردمی سازمان بهزیستی در سال جاری ۳۷ درصد افزایش یافته است
تهران در مسیر میزبانی رویداد‌های بین‌المللی فرهنگی و گردشگری منطقه اکو
برنامه ریزی برای اطلاع رسانی گسترده و تسریع در تحویل کارت‌های هوشمند ملی رسوبی
قرار شوم برای قتل مرد جوان
استاندار تهران وظایف استانداری را با شهرداری اشتباه گرفته است
سامانه شناسایی منابع آلاینده به کجا رسید؟
تداخل مدیریتی؛ بزرگترین مانع شهرداری برای صیانت از بخش حریم
برنامه شهرداری به منظور کاهش تصادفات چیست؟
اعمال قانون بیش از یک میلیون و ۲۱۰هزار موتورسیکلت‌سوار در پاییز امسال در پایتخت
طرح جامع ترافیک به‌زودی به صحن شورا می‌آید/ جابه‌جایی انبار‌های بازار
هوشیاری مرد پاکبان سارقان گردنبند را لو داد
آخرین وضعیت جوی و ترافیکی کشور اعلام شد
هوای تهران آلوده است
افزایش ترافیک صبحگاهی پایتخت
پرداخت هزینه‌ خارج از دفترخانه اسناد رسمی ممنوع است/ کارت اعتباری دفاتر به‌زودی صادر می‌شود
آغاز اجرای طرح جدید کالابرگ/ هر نفر ماهانه یک میلیون تومان
نظارت میدانی رئیس پلیس راه راهور فراجا بر محور‌های برون‌شهری کشور