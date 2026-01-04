فرماندار بستان آباد گفت:با گذشت چندین روز از بارش برف و کولاک همچنان راه ارتباطی ۵۰ روستای این شهرستان بسته است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛کاظمی فر -رسول یعقوبی در جلسه ستاد بحران شهرستان بستان آباد با بیان اینکه راه ارتباطی ۵۰ روستا در این شهرستان با گذشت چندین روز از بارش برف و کولاک همچنان مسدود است گفت:متاسفانه ماشین آلات ، امکانات و تجهیزات راهداری شهرستان بستان آباد با توجه به موقعیت خاص جغرافیایی و داشتن بیشترین محورهای مواصلاتی و مسیر‌های آزادراهی و روستایی جوابگوی این منطقه نیست.

وی با اشاره به کمبود امکانات و فرسوده بودن ماشین آلات  راهداری در این شهرستان افزود:متاسفانه نواقص موجود در این شهرستان باعث بروز مشکلات برای مسافران و مردم این شهرستان می‌شود.

