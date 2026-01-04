مارال ترکمان بازیکن ۲۳ ساله تیم ملی فوتسال زنان ایران و باشگاه استقلال در بخش نامزد‌های بهترین بازیکن جوان جهان قرار دارد. ترکمان در این بخش با ستاره‌هایی، چون کارولینا پدریرا از پرتغال، جاسمین دمراوی از مغرب، گرتا گیلاردی از ایتالیا، آریا سائه‌توئن از تایلند، مرلین سالسدو از کلمبیا و ریکاکو یاماکاوا از ژاپن رقابت خواهد کرد.

در بخش بهترین مربی باشگاهی جهان در رده زنان هم، پریسا امامی‌زاده سرمربی تیم پالایش نفت آبادان در جمع نامزد‌ها حضور دارد. او برای کسب این عنوان باید بالاتر از مربیانی، چون باربارا آبوت از آرژانتین، ایزابلی بِبِل از برزیل، جولیا دومنیچتی از ایتالیا، نیمیت دوانگیوس از تایلند، خوان لینارس از اسپانیا، نیکولاس باسوالدو از آرژانتین و ماسائو یونکاوا از ژاپن قرار بگیرد.

پیش از این از کشورمان، وحید شمسایی در بخش بهترین مربی مرد سال، حسین طیبی در بخش برترین بازیکن سال، باقر محمدی در بخش بهترین دروزاه بان و تیم ملی فوتسال در جمع ده تیم برتر جهان، نامزد کسب جایزه برترین‌های فوتسال جهان شده‌اند.