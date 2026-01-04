شبکه نمایش سیما در ادامه رویکرد انتقادی خود نسبت به سیاست‌های مداخله‌جویانه آمریکا، دو فیلم سینمایی ضد‌امپریالیستی را یکشنبه و دوشنبه ۱۴ و ۱۵ دی‌ماه روی آنتن می‌برد.

باشگاه خبرنگاران جوان - فیلم «شب روی شیلی» و «آزادی خواه» یکشنبه و دوشنبه (۱۴ و ۱۵ دی ماه) روی آنتن می‌رود.

«شب روی شیلی» به کارگردانی سباستین آلارکون یکشنبه ۱۴ دی ماه ساعت ۱۷ روی آنتن می‌رود.

این فیلم روایتی تکان‌دهنده از بازداشت، شکنجه و سرکوب نیرو‌های آزادی‌خواه شیلی در دوران سیاه دیکتاتوری پینوشه است؛ دیکتاتوری‌ای که نه‌تنها بدون حمایت آمریکا امکان بقا نداشت، بلکه مستقیماً به‌عنوان بازوی اجرایی منافع واشنگتن در آمریکای لاتین عمل می‌کرد. 

گریگور گریگوریو، نارتای بگالین، اولگار فدورو، باادور تسولادزه و سباستین آلارکون در این فیلم به ایفای نقش پرداخته‌اند.

همچنین فیلم «آزادی خواه» به کارگردانی آلبرت آرولو محصول مشترک اسپانیا، ونزوئلا و مکزیک دوشنبه ۱۵ دی ماه ساعت ۱۷ تماشایی می‌شود.

این فیلم داستان زندگی سیمون بولیوار، یک فرمانده‌ی ونزوئلایی که در قرن نوزدهم زندگی می‌کرد را بازگو می‌کند. او توانست در تعداد جنگ‌های زیادی در برابر امپر اتوری اسپانیا مقاومت کند و…

در فیلم «آزادی‌خواه»، بازیگرانی، چون ادگار رامیرز، ماریا والورد، دنی هاستون، ایمانول آریاس و گری لوئیس به ایفای نقش پرداخته‌اند.

شبکه نمایش با پخش این دو اثر سینمایی، بار دیگر نشان می‌دهد سینما می‌تواند ابزار افشا، آگاهی‌بخشی و مقابله با روایت‌های جعلی امپریالیستی باشد؛ روایتی که حقیقت مداخلات آمریکا را نه در شعار، بلکه در تصویر و تاریخ به نمایش می‌گذارد.

منبع: شبکه نمایش 

برچسب ها: شبکه نمایش ، فیلم سینمایی
