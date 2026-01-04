مدیرکل آموزش و پرورش استان چهارمحال و بختیاری گفت: امسال، ۸ هزار و ۵۰۰ دانش آموز در استان معتکف شده‌اند که این تعداد نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲۰ درصد افزایش یافته است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ عرفانه نعمتیان‌ - بهمن خدادادی مدیرکل آموزش و پرورش استان چهارمحال و بختیاری اظهار داشت: معتکفان با سه روز خلوت عابدانه در مسجد فاصله‌های میان خود و معبود را کوتاه و لحظه‌هایی ناب از عشق و بندگی را زندگی می‌کنند.

وی افزود: امسال ۱۵۶ مسجد در استان میزبان معتکفان است که از این تعداد ۸۱ مسجد برای دختران و ۷۵ مسجد برای پسران مهیا شده است.

خدادادی با اشاره به افزایش ۲۰ درصدی حضور دانش آموزان در این مراسم معنوی، اضافه کرد: امسال ۸۵۰۰ دانش آموز در استان معتکف شدند.

وی تصریح کرد: در این مراسم معنوی برای ایجاد شرایط مطالعه و شرکت در آزمون‌های مدارس نیز برنامه برنامه ریزی شده است تا دانش آموزان با خیالی آسوده به عبادت بپردازند.

۸۵۰۰ دانش آموز در چهارمحال و بختیاری معتکف شدند
