باشگاه خبرنگاران جوان- به گزارش روابط عمومی سازمان جهاد دانشگاهی تهران، در راستای ارتقای دانش فنی و توانمندسازی مهندسین و فعالان صنعت ساختوساز، جهاد دانشگاهی تهران با همکاری گروه کلینیک بتن ایران، سه دوره تخصصی آموزشی در حوزه تعمیرات، بهسازی و مقاومسازی سازههای بتنی با عنوانهای آسیبشناسی و دوام سازههای بتنی، مقاومسازی و بهسازی لرزهای سازهها، روشهای آببندی سازههای بتنی برگزار نمود.
این دورهها با هدف انتقال دانش کاربردی، آشنایی با آخرین استانداردها، روشهای نوین اجرایی و فناوریهای روز دنیا در زمینه نگهداری و افزایش دوام و عمر مفید سازههای بتنی، ویژه مهندسان عمران، کارفرمایان، مشاوران، پیمانکاران، مجریان و دستاندرکاران این حوزه طراحی و اجرا شد و مباحثی از جمله آسیبشناسی سازههای بتنی، روشهای تعمیر و تقویت، اصول بهسازی و مقاومسازی لرزهای، افزایش دوام بتن، کنترل خوردگی آرماتورها و تکنیکهای نوین آببندی سازههای بتنی بهصورت تخصصی و کاربردی مورد بررسی و ارائه شد.
برگزاری این دورهها با استقبال مناسب جامعه مهندسی همراه بود و شرکتکنندگان ضمن بهرهمندی از دانش اساتید و متخصصان مجرب، با تجربیات اجرایی و مطالعات موردی مرتبط با پروژههای واقعی آشنا شدند.
مهندسان و علاقهمندان میتوانند جهت ثبتنام و شرکت در دورههای تخصصی فوقالذکر، به سایت معاونت آموزشی سازمان جهاد دانشگاهی تهران به نشانی www.jtt.ir مراجعه و جهت مشاوره با شماره تماس ۸۴۶۵۰ - ۰۲۱ تماس بگیرند.