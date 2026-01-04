فرمانده انتظامی کوار از دستگیری ۲ نفر هنگام حمل تعدادی کوکتل مولوتف با هدف اقدامات خرابکارانه در این شهرستان خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ سیدمحمد یوسفی فرمانده انتظامی کوار اظهار کرد: در ادامه رصد و پیگیری عوامل مخل نظم عمومی، ماموران انتظامی کوار هنگام گشت‌زنی در حوزه استحفاظی، به یک سواری پژو حامل ۲ نفر مشکوک شدند و سریعا آن را توقیف کردند.

او افزود: با هماهنگی قضایی در بازرسی از این خودرو ۳۵ عدد کوکتل مولوتف کشف شد که راننده و سرنشین قصد داشتند در جهت ایجاد ناآرامی و اقدامات خرابکارانه در اعتراضات اخیر استفاده کنند.

فرمانده انتظامی کوار تصریح کرد: متهمان با هدف مشخص بر هم زدن امنیت و سوء استفاده از فضای اعتراضات مردمی، اقدام به حمل این محموله خطرناک کرده بودند که با هوشیاری نیرو‌های عمل کننده، این مواد قبل از رسیدن به مقصد و استفاده، کشف شد.

سرهنگ یوسفی با اشاره به اینکه متهمان برای سیر مراحل قانونی روانه دادسرا شدند، تاکید کرد: برخورد قاطع با عواملی که قصد آسیب رساندن به اموال عمومی و اخلال در امنیت شهروندان را دارند در دستور کار پلیس قرار دارد.

منبع: معاونت فرهنگی و اجتماعی فرماندهی انتظامی استان فارس

برچسب ها: کوکتل مولوتف ، اعتراضات اخیر کشور ، اقدامات خرابکارانه
