سفیر جدید ایران در گرجستان با وزیر امور خارجه دیدار و گفت‌و‌گو کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سید علی موجانی، سفیر جدید جمهوری اسلامی ایران در گرجستان، پیش از عزیمت به محل مأموریت با سید عباس عراقچی، وزیر امور خارجه، دیدار و گفت‌و‌گو کرد.

در این دیدار، موجانی برنامه‌ها و اولویت‌های خود برای تقویت هرچه بیشتر روابط دوجانبه تهران–تفلیس و توسعه همکاری‌ها در حوزه‌های مختلف را تشریح کرد.

وزیر امور خارجه نیز ضمن آرزوی موفقیت برای سفیر کشورمان در تفلیس، روابط ایران و گرجستان را تاریخی و مبتنی بر پیوند‌های نزدیک مردمی توصیف کرد و بر ضرورت تقویت تعاملات و همکاری‌های دو کشور در حوزه‌های سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، تجاری، ترانزیتی و گردشگری تأکید کرد.

منبع: پایگاه اطلاع رسانی دولت 

برچسب ها: گرجستان ، عراقچی
