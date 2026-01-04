سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۵ از موافقت این کمیسیون با کلیات لایحه بودجه سال آینده خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - مجتبی یوسفی سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۵ با اشاره به جلسه ظهر امروز (یکشنبه ۱۴ دیماه) مجلس شورای اسلامی گفت: اعضای کمیسیون تلفیق در این جلسه با کلیات لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ موافقت کردند.

وی افزود: پس از اصلاح موارد درخواستی نمایندگان از جمله اصلاح افزایش حقوق و حذف افزایش ارزش افزوده از ۱۰ به ۱۲، اختصاص ارز مورد نیاز برای کالا‌های اساسی و منابع لازم از مابه‌التفاوت تأمین بنزین و نیاز واردات مازاد بر تولید بر اساس مصرف؛ کلیات لایحه بودجه مجدداً به رأی گذاشته شد و نمایندگان به کلیات لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ با اصلاحات انجام شده موافقت کردند.

منبع: مهر

