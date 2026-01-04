فرمانده انتظامی جهرم از دستگیری عامل آتش سوزی منزل در این شهرستان خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ علیاصغر محمدپور فرمانده انتظامی جهرم اظهار کرد: در پی اعلام به مرکز فوریتهای پلیسی ۱۱۰ مبنی بر وقوع آتشسوزی در منزل یکی از شهروندان، بلافاصله ماموران انتظامی برای بررسی موضوع در محل حاضر شدند.
او افزود: طی بررسیهای لازم مشخص شد آتش سوزی عمدی بوده و با استفاده از بنزین صورت گرفته است و عامل آن فرزند ۴۴ ساله شاکی بوده که پس اقدامات فنی و پلیسی در ساعت اولیه دستگیر شد و به اتهام خود اقرار کرد.
فرمانده انتظامی جهرم با بیان اینکه متهم علت و انگیزه خود را اختلافات خانوادگی عنوان کرد و سپس روانه دادسرا شد، گفت: کارشناسان میزان خسارات وارده را ۱۰ میلیارد ریال برآورد کردند.
جهرم در فاصله ۱۸۸ کیلومتری شیراز قرار دارد.
منبع: معاونت فرهنگی و اجتماعی فرماندهی انتظامی استان فارس