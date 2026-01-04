فرمانده انتظامی جهرم از دستگیری عامل آتش سوزی منزل در این شهرستان خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ علی‌اصغر محمدپور فرمانده انتظامی جهرم اظهار کرد: در پی اعلام به مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ مبنی بر وقوع آتش‌سوزی در منزل یکی از شهروندان، بلافاصله ماموران انتظامی برای بررسی موضوع در محل حاضر شدند.

او افزود: طی بررسی‌های لازم مشخص شد آتش سوزی عمدی بوده و با استفاده از بنزین صورت گرفته است و عامل آن فرزند ۴۴ ساله شاکی بوده که پس اقدامات فنی و پلیسی در ساعت اولیه دستگیر شد و به اتهام خود اقرار کرد.

فرمانده انتظامی جهرم با بیان اینکه متهم علت و انگیزه خود را اختلافات خانوادگی عنوان کرد و سپس روانه دادسرا شد، گفت: کارشناسان میزان خسارات وارده را ۱۰ میلیارد ریال برآورد کردند.

جهرم در فاصله ۱۸۸ کیلومتری شیراز قرار دارد.

منبع: معاونت فرهنگی و اجتماعی فرماندهی انتظامی استان فارس

برچسب ها: آتش سوزی منزل ، فرزند ، دستگیری عامل آتش سوزی
خبرهای مرتبط
دستگیری عاملان آتش سوزی جنگل در ارسنجان
از دستگیری عاملان آتش سوزی خودرو ۲ میلیارد تومانی در داراب تا کشف سلاح از باند قاچاقچیان
دستگیری عامل آتش سوزی لاستیک های فرسوده در ارسنجان
از مرگ اعضای خانواده در حادثه رانندگی تا دستگیری عامل آتش سوزی عمدی
دستگیری عاملان آتش سوزی عمدی مزارع در استهبان
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
برخورد قاطع با تخریب‌گران/مطالبه‌گران از اغتشاشگران جدا شدند
اجرای سرشماری آزمایشی در شیراز، زرقان و جهرم
گردشگران در صف برف و سرما در مسیر پیست اسکی سپیدان
آتش زدن منزل به دست فرزند در جهرم؛ عامل آتش سوزی دستگیر شد
کشف مواد آتش‌زا با هدف اقدامات خرابکارانه در اعتراضات اخیر؛ ۲ نفر دستگیر شدند
آخرین اخبار
کشف مواد آتش‌زا با هدف اقدامات خرابکارانه در اعتراضات اخیر؛ ۲ نفر دستگیر شدند
آتش زدن منزل به دست فرزند در جهرم؛ عامل آتش سوزی دستگیر شد
گردشگران در صف برف و سرما در مسیر پیست اسکی سپیدان
برخورد قاطع با تخریب‌گران/مطالبه‌گران از اغتشاشگران جدا شدند
اجرای سرشماری آزمایشی در شیراز، زرقان و جهرم
آتش سوزی کارگاه جمع‌آوری ضایعات در کازرون؛ آتش مهار شد
مصدومیت ۹ نفر در تصادف محور شیراز - یاسوج