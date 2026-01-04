در بازه زمانی ۲ تا ۹ دی، ۳۱هزار و ۳۷۱ پیام در سامانه (۱۶۲) امور ارتباط با مخاطبان رسانه ملی به ثبت رسیده است.

باشگاه خبرنگاران جوان - براساس گزارش واحد (۱۶۲) امور ارتباط با مخاطبان اداره‌کل روابط‌عمومی رسانه ملی، از میان شبکه ‎های تلویزیونی و رادیویی به‌ترتیب برنامه‎‌های شبکه‎‌های سه، دو و آی‎فیلم و شبکه ‎های رادیویی آوا، ایران و جوان، شامل بیشترین تماس ‎های مردمی‌بوده‎‌اند که موضوعات و برنامه‎‌های مختلفی دارند.

از میان برنامه‎‌‎‌‎های شبکه سه سیما، سریال «شیش ماهه» و برنامه «فوتبال برتر»، شبکه دو سیما برنامه ‎های‎ «پاورقی» و «صبحانه ایرانی» و شبکه آی‎فیلم «تشکر و درخواست پخش سریال ‎های جذاب و متنوع» بیشترین سهم موضوعات و برنامه ‎های تلویزیونی و «تشکر و درخواست پخش ترانه‎‌های متنوع» از شبکه رادیویی آوا، برنامه «صبح جمعه با شما» شبکه رادیویی ایران و برنامه‎ «ساختمان پزشکان» شبکه رادیویی جوان بیشترین سهم برنامه‎‌های شبکه‎‌های رادیویی در پیشنهاد‎ها، درخواست‎‌ها و قدردانی‎‌های مخاطبان را در تماس با سامانه ۱۶۲ به خود اختصاص دادند.

مهم‎ترین محور‌های نظرات مخاطبان درباره سریال «شیش ماهه»، شامل تشکر از محتوای طنز و جذاب، درخواست تغییر و اعلام زمان پخش و انتقاد از برخی دیالوگ‎‌های نامناسب بازیگران بوده است.

مهم‎ترین محور‌های نظرات مخاطبان درباره برنامه «پاورقی»، شامل تشکر از محتوای آگاهی‎ بخش، اثرگذار و روشنگرانه، اجرای توانمند محمدرضا شهبازی و همچنین قدردانی از عوامل تولید و پخش، درخواست افزایش مدت‌زمان پخش و پیگیری مشکلات مردم در داخل کشور و انتقاد از بزرگ‎نمایی مشکلات سایر کشور‌ها و نپرداختن به مشکلات مردم در داخل کشور بوده است.

مهم‎ترین محور‌های نظرات مخاطبان درباره برنامه «صبحانه ایرانی»، شامل تشکر از اجرای توانمند و پوشش مناسب المیرا شریفی‎ مقدم و طرح مشکلات و مطالبات مردم از مسئولان ذی‌ربط توسط او، درخواست پیگیری بیشتر مشکلات مردم، دعوت از مدیر پروژه ماهواره کوثر و انتقاد از نشان دادن چهره و ایجاد خطر‌های احتمالی برای او بوده است.

مهم‎ترین محور‌های نظرات مخاطبان درباره شبکه‎‌‎‌‎ رادیویی آوا شامل تشکر از پخش ترانه‎‌های زیبا، جذاب و دلنشین، اجرای خوب مجریان و همچنین تبریک به مناسبت سالروز تأسیس این شبکه رادیویی، درخواست اعلام شماره تلفن ‎ها، پخش ترانه‎‌های جدید و متنوع و پخش ترانه ‎های درخواستی مخاطبان و انتقاد از پخش ترانه ‎های تکراری بوده است.

مهم‎ترین محور‌های نظرات مخاطبان درباره برنامه «صبح جمعه با شما» از شبکه رادیویی ایران، شامل تشکر از محتوای شاد، جذاب، مفرح و سرگرم ‎کننده و همچنین قدردانی از عوامل تولید و پخش و درخواست تداوم و افزایش مدت‌زمان پخش بوده است.

مهم‎ترین محور‌های نظرات مخاطبان درباره برنامه‎ «ساختمان پزشکان» شبکه‎ رادیویی جوان شامل تشکر از محتوای آموزنده و درخواست اعلام نحوه ارتباط با پزشکان و طرح سؤالات مخاطبان بوده است.

منبع: پایگاه اطلاع رسانی سیما 

برچسب ها: رسانه ملی ، برنامه‌های تلویزیونی
خبرهای مرتبط
جبلی به دیدار خانواده شهید حسن تکلو رفت
روایت هنرمندانه زندگی شهدا در قاب ماندگار رسانه ملی
در دیدار عضو فقهای شورای نگهبان و رئیس رسانه ملی مطرح شد؛
رسانه ملی در حوادث یک سال اخیر مدال افتخار گرفت
دیدار رئیس رسانه ملی با رهبر شیعیان بحرین
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
تلویزیون اسرائیل سیگنال «به افق فلسطین» را گرفت
رامین ناصر نصیر به سریال «دیوار دفاعی» پیوست
«ترکش‌های بی‌صدا» منتشر شد
بیشتر تاک‌شو‌های اینترنتی به سمت صحبت‌های زرد و حاشیه‌ای رفته است
«محفل ستاره ها» ویژه ایام ماه رجب و شعبان روی آنتن شبکه سه
رکورد‌زنی برنامه‌های سیما در شب یلدا
شبکه امید «همراه با دایناسورها» شد
آمار مخاطب و فروش سالن‌های اداره‌کل‌هنرهای‌نمایشی اعلام شد
مهلت ارسال آثار به پنجمین جشنواره «پژواک» تمدید شد
شبکه نمایش، افشاگر چهره واقعی امپریالیسم آمریکا
آخرین اخبار
«ترکش‌های بی‌صدا» منتشر شد
«شیش ماهه» در صدر تماس‌های مردمی
شبکه نمایش، افشاگر چهره واقعی امپریالیسم آمریکا
بیشتر تاک‌شو‌های اینترنتی به سمت صحبت‌های زرد و حاشیه‌ای رفته است
مهلت ارسال آثار به پنجمین جشنواره «پژواک» تمدید شد
تلویزیون اسرائیل سیگنال «به افق فلسطین» را گرفت
رامین ناصر نصیر به سریال «دیوار دفاعی» پیوست
«محفل ستاره ها» ویژه ایام ماه رجب و شعبان روی آنتن شبکه سه
شبکه امید «همراه با دایناسورها» شد
رکورد‌زنی برنامه‌های سیما در شب یلدا
آمار مخاطب و فروش سالن‌های اداره‌کل‌هنرهای‌نمایشی اعلام شد
رونمایی از پوستر چهل‌وچهارمین جشنواره فیلم فجر با تصویری از «شیر سنگی»
آغاز اجرای «ایرانمرد» از ۱۵ دی در بوستان ولایت تهران