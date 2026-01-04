در بازه زمانی ۲ تا ۹ دی، ۳۱هزار و ۳۷۱ پیام در سامانه (۱۶۲) امور ارتباط با مخاطبان رسانه ملی به ثبت رسیده است.

باشگاه خبرنگاران جوان - براساس گزارش واحد (۱۶۲) امور ارتباط با مخاطبان اداره‌کل روابط‌عمومی رسانه ملی، از میان شبکه ‎های تلویزیونی و رادیویی به‌ترتیب برنامه‎‌های شبکه‎‌های سه، دو و آی‎فیلم و شبکه ‎های رادیویی آوا، ایران و جوان، شامل بیشترین تماس ‎های مردمی‌بوده‎‌اند که موضوعات و برنامه‎‌های مختلفی دارند.

از میان برنامه‎‌‎‌‎های شبکه سه سیما، سریال «شیش ماهه» و برنامه «فوتبال برتر»، شبکه دو سیما برنامه ‎های‎ «پاورقی» و «صبحانه ایرانی» و شبکه آی‎فیلم «تشکر و درخواست پخش سریال ‎های جذاب و متنوع» بیشترین سهم موضوعات و برنامه ‎های تلویزیونی و «تشکر و درخواست پخش ترانه‎‌های متنوع» از شبکه رادیویی آوا، برنامه «صبح جمعه با شما» شبکه رادیویی ایران و برنامه‎ «ساختمان پزشکان» شبکه رادیویی جوان بیشترین سهم برنامه‎‌های شبکه‎‌های رادیویی در پیشنهاد‎ها، درخواست‎‌ها و قدردانی‎‌های مخاطبان را در تماس با سامانه ۱۶۲ به خود اختصاص دادند.

مهم‎ترین محور‌های نظرات مخاطبان درباره سریال «شیش ماهه»، شامل تشکر از محتوای طنز و جذاب، درخواست تغییر و اعلام زمان پخش و انتقاد از برخی دیالوگ‎‌های نامناسب بازیگران بوده است.

مهم‎ترین محور‌های نظرات مخاطبان درباره برنامه «پاورقی»، شامل تشکر از محتوای آگاهی‎ بخش، اثرگذار و روشنگرانه، اجرای توانمند محمدرضا شهبازی و همچنین قدردانی از عوامل تولید و پخش، درخواست افزایش مدت‌زمان پخش و پیگیری مشکلات مردم در داخل کشور و انتقاد از بزرگ‎نمایی مشکلات سایر کشور‌ها و نپرداختن به مشکلات مردم در داخل کشور بوده است.

مهم‎ترین محور‌های نظرات مخاطبان درباره برنامه «صبحانه ایرانی»، شامل تشکر از اجرای توانمند و پوشش مناسب المیرا شریفی‎ مقدم و طرح مشکلات و مطالبات مردم از مسئولان ذی‌ربط توسط او، درخواست پیگیری بیشتر مشکلات مردم، دعوت از مدیر پروژه ماهواره کوثر و انتقاد از نشان دادن چهره و ایجاد خطر‌های احتمالی برای او بوده است.

مهم‎ترین محور‌های نظرات مخاطبان درباره شبکه‎‌‎‌‎ رادیویی آوا شامل تشکر از پخش ترانه‎‌های زیبا، جذاب و دلنشین، اجرای خوب مجریان و همچنین تبریک به مناسبت سالروز تأسیس این شبکه رادیویی، درخواست اعلام شماره تلفن ‎ها، پخش ترانه‎‌های جدید و متنوع و پخش ترانه ‎های درخواستی مخاطبان و انتقاد از پخش ترانه ‎های تکراری بوده است.

مهم‎ترین محور‌های نظرات مخاطبان درباره برنامه «صبح جمعه با شما» از شبکه رادیویی ایران، شامل تشکر از محتوای شاد، جذاب، مفرح و سرگرم ‎کننده و همچنین قدردانی از عوامل تولید و پخش و درخواست تداوم و افزایش مدت‌زمان پخش بوده است.

مهم‎ترین محور‌های نظرات مخاطبان درباره برنامه‎ «ساختمان پزشکان» شبکه‎ رادیویی جوان شامل تشکر از محتوای آموزنده و درخواست اعلام نحوه ارتباط با پزشکان و طرح سؤالات مخاطبان بوده است.

منبع: پایگاه اطلاع رسانی سیما