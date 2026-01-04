در بازه زمانی ۲ تا ۹ دی، ۳۱هزار و ۳۷۱ پیام در سامانه (۱۶۲) امور ارتباط با مخاطبان رسانه ملی به ثبت رسیده است.

باشگاه خبرنگاران جوان - براساس گزارش واحد (۱۶۲) امور ارتباط با مخاطبان ادارهکل روابطعمومی رسانه ملی، از میان شبکه های تلویزیونی و رادیویی بهترتیب برنامههای شبکههای سه، دو و آیفیلم و شبکه های رادیویی آوا، ایران و جوان، شامل بیشترین تماس های مردمیبودهاند که موضوعات و برنامههای مختلفی دارند.
از میان برنامههای شبکه سه سیما، سریال «شیش ماهه» و برنامه «فوتبال برتر»، شبکه دو سیما برنامه های «پاورقی» و «صبحانه ایرانی» و شبکه آیفیلم «تشکر و درخواست پخش سریال های جذاب و متنوع» بیشترین سهم موضوعات و برنامه های تلویزیونی و «تشکر و درخواست پخش ترانههای متنوع» از شبکه رادیویی آوا، برنامه «صبح جمعه با شما» شبکه رادیویی ایران و برنامه «ساختمان پزشکان» شبکه رادیویی جوان بیشترین سهم برنامههای شبکههای رادیویی در پیشنهادها، درخواستها و قدردانیهای مخاطبان را در تماس با سامانه ۱۶۲ به خود اختصاص دادند.
مهمترین محورهای نظرات مخاطبان درباره سریال «شیش ماهه»، شامل تشکر از محتوای طنز و جذاب، درخواست تغییر و اعلام زمان پخش و انتقاد از برخی دیالوگهای نامناسب بازیگران بوده است.
مهمترین محورهای نظرات مخاطبان درباره برنامه «پاورقی»، شامل تشکر از محتوای آگاهی بخش، اثرگذار و روشنگرانه، اجرای توانمند محمدرضا شهبازی و همچنین قدردانی از عوامل تولید و پخش، درخواست افزایش مدتزمان پخش و پیگیری مشکلات مردم در داخل کشور و انتقاد از بزرگنمایی مشکلات سایر کشورها و نپرداختن به مشکلات مردم در داخل کشور بوده است.
مهمترین محورهای نظرات مخاطبان درباره برنامه «صبحانه ایرانی»، شامل تشکر از اجرای توانمند و پوشش مناسب المیرا شریفی مقدم و طرح مشکلات و مطالبات مردم از مسئولان ذیربط توسط او، درخواست پیگیری بیشتر مشکلات مردم، دعوت از مدیر پروژه ماهواره کوثر و انتقاد از نشان دادن چهره و ایجاد خطرهای احتمالی برای او بوده است.
مهمترین محورهای نظرات مخاطبان درباره شبکه رادیویی آوا شامل تشکر از پخش ترانههای زیبا، جذاب و دلنشین، اجرای خوب مجریان و همچنین تبریک به مناسبت سالروز تأسیس این شبکه رادیویی، درخواست اعلام شماره تلفن ها، پخش ترانههای جدید و متنوع و پخش ترانه های درخواستی مخاطبان و انتقاد از پخش ترانه های تکراری بوده است.
مهمترین محورهای نظرات مخاطبان درباره برنامه «صبح جمعه با شما» از شبکه رادیویی ایران، شامل تشکر از محتوای شاد، جذاب، مفرح و سرگرم کننده و همچنین قدردانی از عوامل تولید و پخش و درخواست تداوم و افزایش مدتزمان پخش بوده است.
مهمترین محورهای نظرات مخاطبان درباره برنامه «ساختمان پزشکان» شبکه رادیویی جوان شامل تشکر از محتوای آموزنده و درخواست اعلام نحوه ارتباط با پزشکان و طرح سؤالات مخاطبان بوده است.
منبع: پایگاه اطلاع رسانی سیما