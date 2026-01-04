رئیس مرکز اطلاعات و کنترل هوشمند ترافیک پلیس راهور فراجا از ترافیک سنگین در برخی محور‌های پرتردد کشور خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ احمد شیرانی، رئیس مرکز اطلاعات و کنترل هوشمند ترافیک پلیس راهور فراجا، با اعلام آخرین وضعیت ترافیکی و جوی محور‌های مواصلاتی کشور در روز ۱۴ دی‌ماه ۱۴۰۴ اظهار کرد:در محور هراز مسیر جنوب به شمال در محدوده سه‌راهی چلاو و مسیر شمال به جنوب در حدفاصل نارنجستان تا سه‌راهی چلاو ترافیک سنگین گزارش شده است.

وی افزود: همچنین در آزادراه پردیس–تهران حدفاصل تونل شماره ۳ تا تونل شماره ۲ و در آزادراه قزوین–کرج محدوده گلشهر و حدفاصل پایانه شهید کلانتری تا پل فردیس، ترافیک سنگین حاکم است.

به گفته سرهنگ شیرانی، تردد در محور‌های چالوس، فیروزکوه، محور قدیم تهران–بومهن، آزادراه تهران–شمال، آزادراه قزوین–رشت (رفت و برگشت) و همچنین آزادراه تهران–پردیس روان گزارش شده است.

رئیس مرکز اطلاعات و کنترل هوشمند ترافیک پلیس راهور فراجا در پایان تأکید کرد: در حال حاضر تمام محور‌های شمالی کشور فاقد هرگونه مداخله جوی بوده و رانندگان می‌توانند با رعایت قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی، سفر ایمنی را تجربه کنند.

