باشگاه خبرنگاران جوان- به گزارش روابطعمومی سازمان امور اجتماعی کشور، رئیس سازمان امور اجتماعی کشور با اشاره به پیامدهای جنگ ۱۲روزه اظهار کرد: هرچند این مقطع با تلخیها و فقدانهایی برای کشور همراه بود، اما دستاوردی بسیار ارزشمند برای جامعه ایران بههمراه داشت و آن، نمایش قدرت وحدت ملی و انسجام اجتماعی بود؛ انسجامی که در عمل نشان داد اثرگذاری آن از هر ابزار سختافزاری برای کشور بیشتر است.
بطحایی با اشاره به فضاسازیهای رسانهای پس از این جنگ افزود: پس از جنگ ۱۲روزه، بهویژه از سوی شبکههای معاند، اخبار جعلی و شایعاتی منتشر شد که بخشی از آرامش جامعه را تحتتأثیر قرار داد و برخی نگرانیها همچنان در جامعه باقی مانده است. از همینرو، مدیریت و تقویت آرامش اجتماعی به یک ضرورت جدی تبدیل شده است.
وی با تأکید بر نقش خانواده در ایجاد ثبات اجتماعی گفت: یکی از مهمترین ارکان تقویت آرامش و سلامت اجتماعی، نهاد خانواده است. امروز، در سراسر دنیا نقش خانواده با چالشهای جدی روبهرو شده و در کشور ما نیز این موضوع وجود دارد. نخستین و مهمترین اقدام سازمان امور اجتماعی، تقویت و بازآفرینی نقش خانواده است؛ زیرا هرچه خانواده مستحکمتر باشد، تابآوری اجتماعی افزایش مییابد و جامعه در برابر بحرانها آسیبپذیری کمتری خواهد داشت.
بطحایی در ادامه با اشاره به نقش وزارت کشور در تقویت سرمایه اجتماعی بیان کرد: استانداران بهعنوان نمایندگان عالی دولت در استانها، بهصورت مستمر در جلسات وزارت کشور مورد تأکید قرار میگیرند که با حضور میدانی در میان مردم، پاسخگویی بهموقع به مطالبات و درک مسائل اجتماعی، زمینه کاهش استرسها و افزایش رضایت عمومی را فراهم کنند.
وی افزود: پایش مستمر سرمایه اجتماعی از وظایف مهم وزارت کشور است و نقاط ضعف هر استان بهسرعت شناسایی و به استانداران منتقل میشود تا با استفاده از ظرفیتهای بومی، از کاهش سرمایه اجتماعی جلوگیری و زمینه افزایش اعتماد عمومی فراهم شود.
رئیس سازمان امور اجتماعی کشور با اشاره به فشارهای اقتصادی و معیشتی موجود تصریح کرد: تلاطمهای اقتصادی بهطور مستقیم آثار اجتماعی بهدنبال دارد و اگر کنترل نشود، میتواند امید به آینده و آرامش جامعه را تضعیف کند. به همین دلیل، تحلیلها و هشدارهای اجتماعی بهصورت جدی در اختیار مسئولان قرار میگیرد و حتی در حوزههای نظامی و انتظامی نیز از دیدگاههای تخصصی اجتماعی و روانشناسی استفاده میشود تا مداخلات، صرفاً ماهیت انتظامی نداشته باشد.
بطحایی در پایان با تأکید بر سرمایه بزرگ اعتماد مردم خاطرنشان کرد: مردم ایران در جنگ ۱۲روزه جلوهای روشن از وطندوستی و همبستگی را به نمایش گذاشتند و این اعتماد و انسجام، امانتی در دست مسئولان است. حفظ این سرمایه نیازمند دقت در اظهارنظرها، پرهیز از انتقال ناخواسته التهاب به جامعه و تلاش هماهنگ همه ارکان نظام برای پاسخگویی به مطالبات مردم است.