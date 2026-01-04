پاپ لئو چهاردهم گفت که با نگرانی تحولات ونزوئلا را دنبال می‌کند و بر حفظ استقلال و حقوق بشر در این کشور تاکید دارد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - پاپ لئو چهاردهم، رهبر مسیحیان کاتولیک می‌گوید که تحولات ونزوئلا را با «روحی سرشار از نگرانی» دنبال می‌کند و افزود که «خیر مردم ونزوئلا باید بر هر ملاحظه دیگری غالب باشد».

او همچنین تاکید کرد که ونزوئلا باید مستقل بماند و خواستار «احترام به حقوق بشر» شد. 

یک روز پس از حمله به خاک ونزوئلا و دستگیری نیکلاس مادورو، رئیس جمهور این کشور توسط آمریکا، رهبری این کشور همچنان نامشخص است. 

در حال حاضر، فرماندهی این کشور به دست معاون اجرایی رئیس‌جمهور، دلسی رودریگز، افتاده است. این موضوع طبق قانون اساسی ونزوئلا در سناریو‌های مختلف پیش‌بینی شده و برای غیبت رئیس‌جمهور مقرر شده است.

با این حال، شب گذشته دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا مدعی شد که واشنگتن برای مدتی و تا زمان انتقال قدرت در ونزوئلا، آن را اداره خواهد کرد.

از سوی دیگر، خبرگزاری بلومبرگ نیز به نقل از یک منبع می‌گوید که احتمالا «مارکو روبیو» وزیر خارجه آمریکا فعلا نقش رهبری را در دولت ونزوئلا بر عهده بگیرد.

گزارش‌های ضد و نقیض درباره رئیس جمهور بعدی ونزوئلا در کنار اظهارات شب گذشته ترامپ درباره «سرمایه‌گذاری» شرکت‌های نفتی آمریکایی در خاک ونزوئلا، سوالات زیادی را پیرامون استقلال آن ایجاد کرده است. 

در همین حال، معاون رئیس جمهور ونزوئلا شب گذشته در یک سخنرانی تلویزیونی تاکید کرد که این کشور آمریکای لاتین هرگز «مستعمره» کشور دیگری نخواهد شد.

منبع: الجزیره

برچسب ها: پاپ ، ونزوئلا ، نیکلاس مادورو
