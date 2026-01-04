همزمان با روز پدر و سالروز شهادت سردار دلهاحاج قاسم سلیمانی مردم دیندار و متدین شهر دیزج دیز شهرستان خوی مراسم بزرگداشتی برگزار کردند.

باشگاه خبرنگاران جوان - به مناسبت تقارن روز پدر با سالروز شهادت سردار دل‌ها؛ حاج قاسم سلیمانی مردم دیندار و ولایتمدار شهردیزج دیز شهرستان خوی استان آذربایجان غربی مراسم بزرگداشتی با حضور اجتماع گسترده مردم دیندار و ولایتمدار این شهرستان برگزار کردند. امسال ششمین سالگرد سلیمانی در روزی که به نام پدر مزین شده، یاد و نام «سردار دل‌ها» بیش از همیشه زنده است؛ مردی که با شهادتش، مفهوم پدرانگی را در گستره‌ای به وسعت یک ملت معنا کرد؛ ”امسال شعار هفته مقاومت «رشادت تا شهادت» قرار گرفته شده است و جهان به سردار سلیمانی افتخار می‌کند او مردی بود که در زمان حیاتش تلاش بی وقفه در خدمت به مردم ایران داشت.
ایران‌مرد ما تنها متعلق به این مرز‌ها نبود اگرچه ایران را حرم و حفظ آن را واجب می‌دانست، اما او به انسانیت باور داشت و به همین جهت جهاد مقدس او فراتر از مرز‌ها بود.
شهروندخبرنگار ما فیلمی را به نمایش گذاشت که مشاهده می‌کنید.

منبع: فریدون نقیلو - آذربایجان غربی

 

برای یادگیری اصول تصویربرداری خبری به صفحه «آموزش تصویربرداری برای شهروندخبرنگاران» مراجعه کنید.

برچسب ها: سردار دلها ، ولادت امام علی(ع) ، سوژه خبری
خبرهای مرتبط
شهروندخبرنگار فارس؛
گزارش تصویری از مراسم گرامیداشت ولادت امام علی(ع) و سردار سلیمانی در شیراز
شهروندخبرنگار هرمزگان؛
گرامیداشت دهه مقاومت در روستای گورزانگ میناب + عکس
شهروندخبرنگار لرستان؛
اجرای سرود توسط دانش آموز خرم آبادی همزمان با دهه مقاومت + فیلم
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
برگزاری مراسم اعتکاف دانش آموزی در اصفهان + فیلم
مرمت روستای تاریخی بالا عباس آباد درخواست گردشگران شد + فیلم
برگزاری مراسم درختکاری همزمان با روز پدر در خور + عکس
توزیع ۶ سری جهیزیه به نوعروسان نیازمند صالح آبادی + فیلم
بزرگترین اعتکاف دانش آموزی انابد با ۸۰۰ معتکف در مساجد شهر انابد
آخرین اخبار
بزرگترین اعتکاف دانش آموزی انابد با ۸۰۰ معتکف در مساجد شهر انابد
برگزاری مراسم درختکاری همزمان با روز پدر در خور + عکس
توزیع ۶ سری جهیزیه به نوعروسان نیازمند صالح آبادی + فیلم
مرمت روستای تاریخی بالا عباس آباد درخواست گردشگران شد + فیلم
برگزاری مراسم اعتکاف دانش آموزی در اصفهان + فیلم
گزارش تصویری از برگزاری مراسم معنوی اعتکاف در محله گورت اصفهان
گزارش تصویری از برگزاری مراسم اعتکاف در مساجد قم
پخت کیک ۱۸ متری در بندر ماهشهر به مناسبت ولادت امام علی (ع)