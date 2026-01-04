همزمان با روز پدر و سالروز شهادت سردار دلهاحاج قاسم سلیمانی مردم دیندار و متدین شهر دیزج دیز شهرستان خوی مراسم بزرگداشتی برگزار کردند.

باشگاه خبرنگاران جوان - به مناسبت تقارن روز پدر با سالروز شهادت سردار دلها؛ حاج قاسم سلیمانی مردم دیندار و ولایتمدار شهردیزج دیز شهرستان خوی استان آذربایجان غربی مراسم بزرگداشتی با حضور اجتماع گسترده مردم دیندار و ولایتمدار این شهرستان برگزار کردند. امسال ششمین سالگرد سلیمانی در روزی که به نام پدر مزین شده، یاد و نام «سردار دلها» بیش از همیشه زنده است؛ مردی که با شهادتش، مفهوم پدرانگی را در گسترهای به وسعت یک ملت معنا کرد؛ ”امسال شعار هفته مقاومت «رشادت تا شهادت» قرار گرفته شده است و جهان به سردار سلیمانی افتخار میکند او مردی بود که در زمان حیاتش تلاش بی وقفه در خدمت به مردم ایران داشت.
ایرانمرد ما تنها متعلق به این مرزها نبود اگرچه ایران را حرم و حفظ آن را واجب میدانست، اما او به انسانیت باور داشت و به همین جهت جهاد مقدس او فراتر از مرزها بود.
شهروندخبرنگار ما فیلمی را به نمایش گذاشت که مشاهده میکنید.
منبع: فریدون نقیلو - آذربایجان غربی
