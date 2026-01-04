فرمانده انتظامی شهرستان فسا از شناسایی فردی خبر داد که در شبکه اجتماعی اینستاگرام از یک راننده تاکسی اینترنتی انتقام گرفته بود.

باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ لطف الله محمدی فرمانده انتظامی شهرستان فسا اظهار کرد: با شکایت مردی میانسال مبنی بر هتک حیثیت او در صفحه‌ای ناشناس از اینستاگرام، رسیدگی به پرونده در دستور کار پلیس فتا قرار گرفت.

او ادامه داد: افسران پلیس با پیگیری فنی موفق شدند عامل هتک حیثیت را شناسایی و به فتا احضار کنند.

این مقام انتظامی با بیان اینکه کاربر متهم علت اقدام مجرمانه خود را انتقام جویی از بد رفتاری راننده تاکسی اینترنتی دانست، اضافه کرد: پس از انجام تحقیقات و تکمیل پرونده، متهم روانه دادسرا شد.

فسا در فاصله تقریبا ۱۵۳ کیلومتری شیراز قرار دارد.

منبع: معاونت فرهنگی و اجتماعی فرماندهی انتظامی استان فارس