مدیرکل صمت کردستان اعلام کرد: از۲ هزارو ۲۳۵ پرونده بررسی شده، بیش از ۹۱ درصد مصوبات اجرایی شده است ‏و حدود ۹ درصد مصوبات در دست پیگیری است. ‏

باشگاه خبرنگاران جوان-محمدبختیار خلیقی با تشریح عملکرد کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان، اظهار داشت:از ابتدای تشکیل کارگروه تاکنون و تا پایان جلسه ۲۲۶، درمجموع ۲هزارو ۲۳۵ پرونده در قالب ۲هزارو ۵۹ مصوبه بررسی شده که خوشبختانه بیش از ۹۱ درصد این مصوبات به مرحله اجرا رسیده است.
وی با تأکید بر نقش این کارگروه در حمایت عملی از تولیدکنندگان، گفت: در حال حاضر ۲۱۲۵ مصوبه بهطور کامل اجرایی شده و تنها حدود ۹ درصد مصوبات در مرحله پیگیری و اقدام قرار دارد که بخش عمده آن به موضوعات بانکی، مالیاتی و برخی موانع بیندستگاهی بازمیگردد.
خلیقی با اشاره به وضعیت مصوبات اجرانشده، اظهار کرد: ۲۰۰ مصوبه به دلایلی نظیر عدم همکاری برخی دستگاهها، بلاتکلیفی اجرایی، مشمول مرور زمان شدن یا عدم ایفای تعهدات پس از دریافت تسهیلات، هنوز به نتیجه نهایی نرسیده که این موارد بهصورت هدفمند در دستور کار کارگروه قرار دارد.
مدیرکل صمت کردستان همچنین عملکرد یکسال اخیر کارگروه را مثبت ارزیابی کرد و افزود: در بازه زمانی ابتدای سال ۱۴۰۲ تا پایان ۱۴۰۳، از مجموع ۱۱۲ مصوبه تصویبشده، حدود ۹۸ درصد اجرایی شده که نشاندهنده افزایش هماهنگی دستگاهها و عزم جدی استان برای رفع موانع تولید است.
خلیقی ادامه داد: هدف اصلی کارگروه، حفظ اشتغال موجود، فعالسازی واحدهای نیمهفعال و ایجاد بستر امن برای سرمایهگذاری در استان کردستان است و این مسیر با جدیت ادامه خواهد یافت.
منبع:روابط عمومی اداره کل صمت کردستان