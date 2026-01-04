مدیرکل صمت کردستان اعلام کرد: از۲ هزارو ۲۳۵ پرونده بررسی شده، بیش از ۹۱ درصد مصوبات اجرایی شده است ‏و حدود ۹ درصد مصوبات در دست پیگیری است. ‏

باشگاه خبرنگاران جوان-محمدبختیار خلیقی با تشریح عملکرد کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان، اظهار داشت:از ابتدای تشکیل کارگروه تاکنون و تا پایان ‏جلسه ۲۲۶، درمجموع ۲هزارو ۲۳۵ پرونده در قالب ۲هزارو ۵۹ مصوبه بررسی شده که خوشبختانه بیش از ۹۱ درصد این مصوبات به مرحله ‏اجرا رسیده است‎. ‎

وی با تأکید بر نقش این کارگروه در حمایت عملی از تولیدکنندگان، گفت: در حال حاضر ۲۱۲۵ مصوبه به‌طور کامل اجرایی شده و ‏تنها حدود ۹ درصد مصوبات در مرحله پیگیری و اقدام قرار دارد که بخش عمده آن به موضوعات بانکی، مالیاتی و برخی موانع ‏بین‌دستگاهی بازمی‌گردد‎. ‎

خلیقی با اشاره به وضعیت مصوبات اجرا‌نشده، اظهار کرد: ۲۰۰ مصوبه به دلایلی نظیر عدم همکاری برخی دستگاه‌ها، بلاتکلیفی ‏اجرایی، مشمول مرور زمان شدن یا عدم ایفای تعهدات پس از دریافت تسهیلات، هنوز به نتیجه نهایی نرسیده که این موارد به‌صورت ‏هدفمند در دستور کار کارگروه قرار دارد‎. ‎

مدیرکل صمت کردستان همچنین عملکرد یک‌سال اخیر کارگروه را مثبت ارزیابی کرد و افزود: در بازه زمانی ابتدای سال ۱۴۰۲ تا ‏پایان ۱۴۰۳، از مجموع ۱۱۲ مصوبه تصویب‌شده، حدود ۹۸ درصد اجرایی شده که نشان‌دهنده افزایش هماهنگی دستگاه‌ها و عزم ‏جدی استان برای رفع موانع تولید است‎. ‎

خلیقی ادامه داد: هدف اصلی کارگروه، حفظ اشتغال موجود، فعال‌سازی واحد‌های نیمه‌فعال و ایجاد بستر امن برای سرمایه‌گذاری در ‏استان کردستان است و این مسیر با جدیت ادامه خواهد یافت‎. ‎

منبع:روابط عمومی اداره کل صمت کردستان

نزدیک به ۵ متر برف در گردنه‌های بانه کردستان
افزایش تولیدبه رغم کاهش کلنی ؛ زنبورداری کردستان درمسیربهبود کیفیت وتوسعه صنعتی
مسمومیت ۶ عضو یک خانواده با گاز منوکسید کربن
کردستان در حال‌وهوای اعتکاف؛ ۳۳ مسجدمیزبان معتکفان
