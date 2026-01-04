حمله آمریکا به ونزوئلا نگرانی‌ اروپایی‌ها درباره تصرف احتمالی گرینلند توسط واشنگتن را مجددا برانگیخته است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - بمباران ونزوئلا توسط آمریکا و دستگیری رئیس جمهور آن، نیکولاس مادورو، ترس از تصرف گرینلند توسط واشنگتن را دوباره زنده کرده است.

تنها چند ساعت پس از عملیات نظامی آمریکا در ونزوئلا، «کیتی میلر» تولید‌کننده پادکست راست‌گرا در آمریکا و همسر استیون میلر، معاون رئیس دفتر دونالد ترامپ در امور سیاسی، نقشه‌ای از گرینلند را در شبکه اجتماعی ایکس منتشر کرد که با ستاره و نوار (مشابه پرچم آمریکا) پوشانده شده بود. او در توصیف این عکس نوشت: به زودی.

تهدید به الحاق این سرزمین غنی از مواد معدنی که بخشی از ائتلاف ناتو است، خشم دانمارکی‌ها را برانگیخته است.

در همین حال، یسپر مولر سورنسن، سفیر کپنهاگ در آمریکا در واکنش به این تهدید ضمنی، به نوشتن این پست بسنده کرد: «ما متحدان نزدیکی هستیم و باید به همکاری با یکدیگر ادامه دهیم. امنیت ایالات متحده، امنیت گرینلند و دانمارک نیز هست. پادشاهی دانمارک و ایالات متحده برای تضمین امنیت در قطب شمال با هم همکاری می‌کنند.»

او گفت که دانمارک در سال ۲۰۲۵ هزینه‌های دفاعی خود را افزایش داده و ۱۳.۷ میلیارد دلار به این موضوع اختصاص داده است «که می‌تواند در قطب شمال و شمال اقیانوس اطلس مورد استفاده قرار گیرد. زیرا ما امنیت مشترک خود را جدی می‌گیریم.»

این مقام دانمارکی در انتها اشاره کرد: «و بله، ما انتظار احترام کامل به تمامیت ارضی پادشاهی دانمارک را داریم.»

از زمان روی کار آمدن، ترامپ با طرح‌های اعلام شده خود در مورد گرینلند، متحدان اروپایی را نگران کرده است. این منطقه محل شمالی‌ترین پایگاه نظامی ایالات متحده است. همچنین منابع معدنی بسیاری دارد که می‌تواند مورد بهره‌برداری قرار گیرد. ترامپ پیش از این، در پاسخ به سوالی پیرامون احتمال تصرف گرینلند با زور گفته بود: «من این را رد نمی‌کنم. نمی‌گویم که این کار را خواهم کرد، اما هیچ چیز را هم رد نمی‌کنم».

در پاسخ به تهدید‌های مداوم علیه این سرزمین، سرویس اطلاعات دفاعی دانمارک ماه گذشته ایالات متحده را یک خطر امنیتی در تغییر چشمگیر روابط فراآتلانتیکی خواند. نخست‌وزیران دانمارک و گرینلند، مته فردریکسن و ینس-فردریک نیلسن، در آن زمان گفتند: «ما قبلاً خیلی واضح گفته‌ایم. اکنون دوباره می‌گوییم. مرز‌های ملی و حاکمیت کشور‌ها ریشه در قوانین بین‌المللی دارند. شما نمی‌توانید کشور‌های دیگر را ضمیمه کنید.»

طبق یک نظرسنجی که به تازگی انجام شده، اکثریت قریب به اتفاق ساکنان گرینلند خواهان استقلال از دانمارک هستند، اما تمایلی به پیوستن به ایالات متحده نیز ندارند.

منبع: گاردین

برچسب ها: گرینلند ، ونزوئلا ، تجاوزگری آمریکا
خبرهای مرتبط
کره شمالی: حملات آمریکا به ونزوئلا «نقض آشکار حاکمیت ملی» است
چین خواستار آزادی «فوری» مادورو از سوی آمریکا شد
پاپ لئو خواستار حفظ استقلال ونزوئلا شد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
فرمانِ آشوب از مبدأ تل‌آویو
گفته می‌شود رئیس‌جمهور ونزوئلا اکنون در زندان نیویورک است+ فیلم
واکنش‌های بین‌المللی به حمله آمریکا به ونزوئلا و ربودن مادورو؛ محکومیت نقض حاکمیت ملی و حقوق بین‌الملل
دلسی رودریگز، رهبر فعلی ونزوئلا و معاون مادورو کیست؟
دستگیری نیکلاس مادورو توسط آمریکا: تردید‌ها درباره آینده دولت ونزوئلا
روایت اسرائیل هیوم از عملیات شبانه آمریکا در ونزوئلا: ربایش مادورو با هماهنگی دلتا فورس و سیا
هگست: ترامپ شرایط را در ونزوئلا تعیین می‌کند + تصاویر
واکنش رسانه‌های جهان به ربودن مادورو؛ شک و تردید درباره مشروعیت قانونی عملیات آمریکا
مداخله نظامی آمریکا، صورت‌بندی رسانه‌ای و افسانه نجات‌بخشی
حقوق بین‌الملل در خصوص اقدام غیر قانونی ترامپ در ونزوئلا چه می‌گوید؟
آخرین اخبار
پاپ لئو خواستار حفظ استقلال ونزوئلا شد
کره شمالی: حملات آمریکا به ونزوئلا «نقض آشکار حاکمیت ملی» است
چین خواستار آزادی «فوری» مادورو از سوی آمریکا شد
دلار، نفت یا دموکراسی؛ آمریکا در ونزوئلا به دنبال چیست؟
بلومبرگ: روبیو ممکن است پس از ربوده شدن مادورو، رهبری ونزوئلا را بر عهده بگیرد
شلیک موشک‌های کره شمالی همزمان با سفر رئیس‌جمهور کره جنوبی به چین
دستگیری نیکلاس مادورو توسط آمریکا: تردید‌ها درباره آینده دولت ونزوئلا
رئیس جمهور کره جنوبی، برای دیدار رسمی وارد پکن شد
اسرائیل شهردار نیویورک را به یهودستیزی متهم کرد
با وجود حمایت از آمریکا، رهبر اپوزیسیون ونزوئلا مورد تایید ترامپ نیست
استارلینک به ونزوئلا خدمات رایگان ارتباطی ارائه می‌دهد
فرمانِ آشوب از مبدأ تل‌آویو
حداقل ۴۰ نفر در حمله آمریکا به ونزوئلا جان باختند
کامالا هریس و دموکرات‌ها: عملیات ربایش مادورو «غیرقانونی و خطرناک» است
دلسی رودریگز، رهبر فعلی ونزوئلا و معاون مادورو کیست؟
روایت اسرائیل هیوم از عملیات شبانه آمریکا در ونزوئلا: ربایش مادورو با هماهنگی دلتا فورس و سیا
گفته می‌شود رئیس‌جمهور ونزوئلا اکنون در زندان نیویورک است+ فیلم
نگاه چین به اقدام غیرقانونی آمریکا در ونزوئلا؛ چه کسی واقعاً قوانین بین‌الملل را زیر پا می‌گذارد؟
واکنش رسانه‌های جهان به ربودن مادورو؛ شک و تردید درباره مشروعیت قانونی عملیات آمریکا
واکنش جامعه آمریکا به اقدام غیرقانونی ترامپ در ونزوئلا: «نه به خون‌ریزی برای نفت» + تصاویر
حقوق بین‌الملل در خصوص اقدام غیر قانونی ترامپ در ونزوئلا چه می‌گوید؟
مداخله نظامی آمریکا، صورت‌بندی رسانه‌ای و افسانه نجات‌بخشی
واکنش‌های بین‌المللی به حمله آمریکا به ونزوئلا و ربودن مادورو؛ محکومیت نقض حاکمیت ملی و حقوق بین‌الملل
هگست: ترامپ شرایط را در ونزوئلا تعیین می‌کند + تصاویر
برنی سندرز: حمله آمریکا به ونزوئلا امپریالیسم عریان و نقض آشکار حقوق بین‌الملل است
شهردار نیویورک حمله آمریکا به ونزوئلا را محکوم کرد
معاون رئیس‌جمهور ونزوئلا: مستعمره هیچ کشوری نخواهیم شد
سانچز: اسپانیا مادورو را قبول ندارد، اما تجاوز را هم نمی‌پذیرد
رئیس ستاد ارتش آمریکا جزئیات عملیات بازداشت مادورو را تشریح کرد
خیز ترامپ برای تصاحب نفت ونزوئلا