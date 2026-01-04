باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - بمباران ونزوئلا توسط آمریکا و دستگیری رئیس جمهور آن، نیکولاس مادورو، ترس از تصرف گرینلند توسط واشنگتن را دوباره زنده کرده است.

تنها چند ساعت پس از عملیات نظامی آمریکا در ونزوئلا، «کیتی میلر» تولید‌کننده پادکست راست‌گرا در آمریکا و همسر استیون میلر، معاون رئیس دفتر دونالد ترامپ در امور سیاسی، نقشه‌ای از گرینلند را در شبکه اجتماعی ایکس منتشر کرد که با ستاره و نوار (مشابه پرچم آمریکا) پوشانده شده بود. او در توصیف این عکس نوشت: به زودی.

تهدید به الحاق این سرزمین غنی از مواد معدنی که بخشی از ائتلاف ناتو است، خشم دانمارکی‌ها را برانگیخته است.

در همین حال، یسپر مولر سورنسن، سفیر کپنهاگ در آمریکا در واکنش به این تهدید ضمنی، به نوشتن این پست بسنده کرد: «ما متحدان نزدیکی هستیم و باید به همکاری با یکدیگر ادامه دهیم. امنیت ایالات متحده، امنیت گرینلند و دانمارک نیز هست. پادشاهی دانمارک و ایالات متحده برای تضمین امنیت در قطب شمال با هم همکاری می‌کنند.»

او گفت که دانمارک در سال ۲۰۲۵ هزینه‌های دفاعی خود را افزایش داده و ۱۳.۷ میلیارد دلار به این موضوع اختصاص داده است «که می‌تواند در قطب شمال و شمال اقیانوس اطلس مورد استفاده قرار گیرد. زیرا ما امنیت مشترک خود را جدی می‌گیریم.»

این مقام دانمارکی در انتها اشاره کرد: «و بله، ما انتظار احترام کامل به تمامیت ارضی پادشاهی دانمارک را داریم.»

از زمان روی کار آمدن، ترامپ با طرح‌های اعلام شده خود در مورد گرینلند، متحدان اروپایی را نگران کرده است. این منطقه محل شمالی‌ترین پایگاه نظامی ایالات متحده است. همچنین منابع معدنی بسیاری دارد که می‌تواند مورد بهره‌برداری قرار گیرد. ترامپ پیش از این، در پاسخ به سوالی پیرامون احتمال تصرف گرینلند با زور گفته بود: «من این را رد نمی‌کنم. نمی‌گویم که این کار را خواهم کرد، اما هیچ چیز را هم رد نمی‌کنم».

در پاسخ به تهدید‌های مداوم علیه این سرزمین، سرویس اطلاعات دفاعی دانمارک ماه گذشته ایالات متحده را یک خطر امنیتی در تغییر چشمگیر روابط فراآتلانتیکی خواند. نخست‌وزیران دانمارک و گرینلند، مته فردریکسن و ینس-فردریک نیلسن، در آن زمان گفتند: «ما قبلاً خیلی واضح گفته‌ایم. اکنون دوباره می‌گوییم. مرز‌های ملی و حاکمیت کشور‌ها ریشه در قوانین بین‌المللی دارند. شما نمی‌توانید کشور‌های دیگر را ضمیمه کنید.»

طبق یک نظرسنجی که به تازگی انجام شده، اکثریت قریب به اتفاق ساکنان گرینلند خواهان استقلال از دانمارک هستند، اما تمایلی به پیوستن به ایالات متحده نیز ندارند.

منبع: گاردین