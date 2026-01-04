باشگاه خبرنگاران جوان - سردار علی مویدی رئیس پلیس پیشگیری فراجا امروز در سفر رسمی خود به مرودشت، با حضور در ستاد فرماندهی، با فرمانده انتظامی این شهرستان دیدار و گفت‌و‌گو کرد.

او در این دیدار ضمن قدردانی از تلاش‌های شبانه‌روزی کارکنان انتظامی شهرستان مرودشت در حفظ نظم و امنیت، به طور ویژه بر لزوم رعایت کامل کرامت انسانی و حفظ شان شهروندان در همه مراحل برخورد، تاکید کرد.

مویدی ادامه داد: دستورالعمل فراجا برخورد هوشمندانه توام با صعه صدر و با زبان گفت‌و‌گو است و ما خادم مردم هستیم و رسالت پلیس جلب رضایت و اعتماد عمومی از طریق رفتار شایسته است.

رئیس پلیس پیشگیری فراجا گفت: رویکرد پلیس در مواجهه با آحاد مردم به ویژه کسانی که دارای مطالبات یا انتقاداتی هستند، باید مبتنی بر آموزه‌های دینی و اخلاقی باشد؛ در این راستا اصل مدارا، حسن سلوک و احترام گذاشتن به مردم باید در اولویت نخست قرار گیرد.

این مقام ارشد انتظامی با اشاره به اینکه مهم‌ترین ماموریت نیروی انتظامی نه تنها حفظ امنیت بلکه ارتقای اعتماد و سرمایه اجتماعی است، بر ضرورت رفتار توام با مهربانی و رافت اسلامی در مواجهه با آحاد جامعه به ویژه در شرایط حساس و تجمعات اعتراضی تاکید کرد و گفت: ما مردم عزیز را خانواده و بخشی از پیکره خود می‌دانیم.

منبع: معاونت فرهنگی و اجتماعی فرماندهی انتظامی استان فارس