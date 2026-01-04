رئیس پلیس پیشگیری فراجا گفت: مهم‌ترین ماموریت نیروی انتظامی نه تنها حفظ امنیت بلکه ارتقای اعتماد و سرمایه اجتماعی است.

باشگاه خبرنگاران جوان - سردار علی مویدی رئیس پلیس پیشگیری فراجا امروز در سفر رسمی خود به مرودشت، با حضور در ستاد فرماندهی، با فرمانده انتظامی این شهرستان دیدار و گفت‌و‌گو کرد.

او در این دیدار ضمن قدردانی از تلاش‌های شبانه‌روزی کارکنان انتظامی شهرستان مرودشت در حفظ نظم و امنیت، به طور ویژه بر لزوم رعایت کامل کرامت انسانی و حفظ شان شهروندان در همه مراحل برخورد، تاکید کرد.

مویدی ادامه داد: دستورالعمل فراجا برخورد هوشمندانه توام با صعه صدر و با زبان گفت‌و‌گو است و ما خادم مردم هستیم و رسالت پلیس جلب رضایت و اعتماد عمومی از طریق رفتار شایسته است.

رئیس پلیس پیشگیری فراجا گفت: رویکرد پلیس در مواجهه با آحاد مردم به ویژه کسانی که دارای مطالبات یا انتقاداتی هستند، باید مبتنی بر آموزه‌های دینی و اخلاقی باشد؛ در این راستا اصل مدارا، حسن سلوک و احترام گذاشتن به مردم باید در اولویت نخست قرار گیرد.

این مقام ارشد انتظامی با اشاره به اینکه مهم‌ترین ماموریت نیروی انتظامی نه تنها حفظ امنیت بلکه ارتقای اعتماد و سرمایه اجتماعی است، بر ضرورت رفتار توام با مهربانی و رافت اسلامی در مواجهه با آحاد جامعه به ویژه در شرایط حساس و تجمعات اعتراضی تاکید کرد و گفت: ما مردم عزیز را خانواده و بخشی از پیکره خود می‌دانیم.

منبع: معاونت فرهنگی و اجتماعی فرماندهی انتظامی استان فارس

برچسب ها: امنیت ، مردم ، نیروی انتظامی
خبرهای مرتبط
هشدار دادستان فارس
برخورد قاطع با تخریب‌گران/مطالبه‌گران از اغتشاشگران جدا شدند
وزیر جهاد کشاورزی:
اصلاحات اقتصادی با محور عدالت و تأمین امنیت غذایی با قدرت دنبال می‌شود
سردار رضایی مطرح کرد؛
نقش محوری فراجا در امنیت ملی؛ برخورد قاطع با سلاح غیرمجاز و اتباع غیرقانونی
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
انتقام از راننده تاکسی اینترنتی در اینستاگرام
برخورد قاطع با تخریب‌گران/مطالبه‌گران از اغتشاشگران جدا شدند
اجرای سرشماری آزمایشی در شیراز، زرقان و جهرم
گردشگران در صف برف و سرما در مسیر پیست اسکی سپیدان
کشف مواد آتش‌زا با هدف اقدامات خرابکارانه در اعتراضات اخیر؛ ۲ نفر دستگیر شدند
آتش زدن منزل به دست فرزند در جهرم؛ عامل آتش سوزی دستگیر شد
ماموریت نیروی انتظامی، حفظ امنیت، ارتقای اعتماد و سرمایه اجتماعی است
آخرین اخبار
ماموریت نیروی انتظامی، حفظ امنیت، ارتقای اعتماد و سرمایه اجتماعی است
انتقام از راننده تاکسی اینترنتی در اینستاگرام
کشف مواد آتش‌زا با هدف اقدامات خرابکارانه در اعتراضات اخیر؛ ۲ نفر دستگیر شدند
آتش زدن منزل به دست فرزند در جهرم؛ عامل آتش سوزی دستگیر شد
گردشگران در صف برف و سرما در مسیر پیست اسکی سپیدان
برخورد قاطع با تخریب‌گران/مطالبه‌گران از اغتشاشگران جدا شدند
اجرای سرشماری آزمایشی در شیراز، زرقان و جهرم
آتش سوزی کارگاه جمع‌آوری ضایعات در کازرون؛ آتش مهار شد
مصدومیت ۹ نفر در تصادف محور شیراز - یاسوج