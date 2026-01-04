باشگاه خبرنگاران جوان؛ سمیه رفیعی رئیس فراکسیون محیط زیست و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی به همراه اعضای این فراکسیون با حضور در شرکت پالایش نفت تهران، در نشستی تخصصی با محمدصادق عظیمی فر، معاون وزير و مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی، بیژن سلیمان پور فرماندار شهرستان ری، حسن عباس نژاد مدیرکل سازمان حفاظت از محیط زیست استان تهران و عباس محسنی نیکوگفتار، مدیرعامل شرکت پالایش نفت تهران، از نزدیک در جریان آخرین اقدامات، پروژه ها و برنامه های زیست محیطی این پالایشگاه قرار گرفتند.

این بازدید با هدف بررسی میدانی نقش پالایشگاه نفت تهران در کنترل و کاهش آلاینده های زیست محیطی جنوب پایتخت، به ویژه در حوزه آلودگی هوا و همچنین ارزیابی اقدامات انجام شده در مسیر ارتقای کیفیت فرآورده های نفتی برگزار شد و بخشهای مختلف پالایشگاه، به ویژه واحدهای مرتبط با پروژه های کیفی سازی، مورد بازدید نمایندگان مجلس قرار گرفت.

در جریان این نشست، عباس محسنی نیکوگفتار ضمن ارائه گزارشی جامع از عملکرد زیست محیطی پالایشگاه تهران، به تشریح اقدامات شاخص این شرکت در حوزه کاهش آلایندگی و حفاظت از محیط زیست پرداخت و اظهار داشت: شرکت پالایش نفت تهران با اجرای پروژه های گسترده کیفی سازی بنزین، کاهش بنزن، ارتقای فرآیندهای پالایشی و بهبود سیستمهای پایش آلاینده ها، گامهای مؤثری در جهت کاهش اثرات زیست محیطی فعالیت های صنعتی برداشته است.

وی با اشاره به اجرای پروژه های مرتبط با تولید بنزین مطابق با استاندارد یورو ۵ افزود: با تکمیل این طرحها، علاوه بر افزایش کیفیت سوخت تولیدی،میزان تولید بنزين پالايشگاه تهران ۱.۵ میلیون لیتر در روز افزایش خواهد یافت.

مدیرعامل پالایش نفت تهران از حذف کامل نفت کوره از فرآيند سوخت پالايشگاه، نوسازی و بهینه سازی واحدهای عملیاتی، توسعه سیستمهای کنترل و پایش آنلاین آلاینده ها، مدیریت پسماندهای صنعتی، کاهش مشعل سوزی و ارتقای بهره وری انرژی به عنوان دیگر اقدامات مهم زیست محیطی این پالایشگاه نام برد و تأکید کرد: صیانت از محیط زیست و سلامت شهروندان، در کنار تولید پایدار، از اولویتهای اصلی این مجموعه است که کسب رتبه اول (پنج ستاره) عملکرد زیست محیطی شرکت پالایش نفت تهران در صنعت پالایش نفت کشور گواه این مدعاست.

در ادامه محمدصادق عظیمی فر با اشاره به سیاستهای کلان شرکت ملی پالایش و پخش، بر ضرورت هم افزایی میان صنعت پالایش و نهادهای قانونگذار در مسیر توسعه پایدار تأکید کرد و گفت: ارتقای کیفیت سوخت و کاهش اثرات زیست محیطی پالایشگاهها، یکی از محورهای اصلی برنامه های راهبردی این شرکت است و شرکت پالایش نفت تهران در این مسیر، پروژه های مؤثر و قابل توجهی را در دست اجرا دارد.

وی بیان داشت: از ابتدای استقرار دولت جدید، کشور درگیر ناترازی سوخت و حامل های انرژی بوده که تلاش شد ضمن تامین پایدار سوخت، افزایش کیفیت محصولات نفتی نیز در دستور کار قرار گیرد.

معاون وزیر نفت با اشاره به تکمیل و بهره برداری از 3 طرح کیفی سازی در پالایشگاه های شیراز و آبادان اظهار داشت: واحد کیفی سازی بنزین (CCR) شرکت پالایش نفت تهران و RHU پالایشگاه نفت اصفهان در صورت رفع چالش های موجود در سال آینده تكميل خواهند شد.

رئیس فراکسیون محیط زیست و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی نیز ضمن قدردانی از اقدامات انجام شده، شرکت پالایش نفت تهران را یکی از مجموعه های پیشرو در اجرای پروژه های زیست محیطی صنعت پالایش ارزیابی کردند و بر ضرورت تداوم این مسیر، تسریع در بهره برداری از طرحهای کیفی سازی، رفع موانع و حمایتهای قانونی لازم برای توسعه فناوریهای پاک تأکید داشتند.

رفیعی خاطرنشان کرد که بهبود کیفیت سوخت و کاهش آلایندههای ناشی از آن، یکی از مؤثرترین راهکارها در مدیریت آلودگی هوا است و نقش پالایشگاهها در این زمینه، نقشی تعیین کننده و راهبردی محسوب میشود.

این بازدید در فضایی تخصصی و تعاملی برگزار و بر تقویت همکاری میان مجلس شورای اسلامی، شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی و پالایشگاه تهران در مسیر تحقق اهداف زیست محیطی، سلامت عمومی و توسعه پایدار صنعت پالایش نفت کشور تأکید شد. و در ادامه از فرآيند توليد و پروژه هاي در دست اجرا بازديد بعمل آمد.