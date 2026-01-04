باشگاه خبرنگاران جوان - پیرو تاکید رئیس‌جمهور پزشکیان بر اولویت بخشیدن به تسریع تکمیل کریدور‌های شرق-غرب و شمال-جنوب و نیز توسعه حمل و نقل عمومی استان تهران و مناطق حومه با تکیه بر مسیر‌های ریلی، یکی دیگر از نشست‌های بررسی اقدامات وزارت راه و شهرسازی و دیگر دستگاه‌های مسئول در این زمینه و ارزیابی میزان پیشبرد و اجرای تصمیمات جلسات قبل، پیش از ظهر امروز یکشنبه ۱۴ دی ۱۴۰۴ برگزار شد.

بررسی پیشبرد اجرای پروژه توسعه رینگ ریلی استان تهران و مناطق حومه -شامل تقسیم جغرافیایی بخش‌های مختلف پروژه، تعیین وظایف و انتخاب مسئول و مجری هر بخش و مشخص شدن چگونگی اجرای پروژه در هر بخش- و بررسی راهکار‌های تامین مالی پروژه‌های اولویت‌دار ریلی کشور شامل مسیر‌های کریدوری شرق-غرب و شمال-جنوب و رینگ ریلی استان تهران، ۲ دستور مطرح در این جلسه بودند.

بخش عمده زمان این جلسه به طرح دیدگاه‌ها، مشکلات و مطالبات فعالان و سرمایه‌گذاران بخش‌های زیرساختی حمل و نقل، پیمانکاران اجرای پروژه‌های ریلی و جاده‌ای، تولیدکنندگان تجهیزات حمل و نقل ریلی و تعدادی از اعضای پژوهشکده حمل و نقل دانشگاه صنعتی شریف حاضر در جلسه اختصاص داشت.

رئیس‌جمهور در این نشست با تاکید بر اینکه اولویت دولت در بخش حمل و نقل و حتی نسبت به دیگر بخش‌های عمرانی و زیرساختی، تکمیل هر چه سریع‌تر مسیر‌های کریدوری شرق-غرب و شمال-جنوب به اضافه رینگ ریلی تهران و حومه است، اظهار داشت: وزیر راه و شهرسازی نیز موظف شده تمرکز تخصیص منابع را (با منشا داخلی یا خارجی و ارزی یا ریالی) به سوی این طرح‌ها هدایت کند تا هر چه سریع‌تر تکمیل و مورد بهره‌برداری قرار گیرند.

پزشکیان افزود: دولت چهاردهم به دنبال آن است تا یکسری تابو‌های ایجاد شده در عرصه‌های اجرایی و عمرانی را برطرف کند و یکی از مهم‌ترین آنها رفع هر مانعی در مسیر تسهیل و تسریع تکمیل این پروژه‌ها است.

رئیس جمهور با بیان اینکه وارث انبوهی از ناترازی‌های متراکم در عرصه‌های مختلف هستیم که دیگر امکان تداوم آنها به هیچ شکلی وجود ندارد و باید رفع شوند، تصریح کرد: با توجه به محدودیت‌های شدید مالی، به جای پراکندن منابع میان طرح‌های متعددی که این حجم منابع کفاف تکمیل آنها را هم نمی‌دهد، تلاش داریم طرح‌های دارای توجیه در اولویت تخصیص منابع قرار گرفته و سریع‌تر به بهره‌برداری برسند.

پزشکیان همچنین در واکنش به طرح دیدگاه‌ها و مطالبات نمایندگان بخش‌های مختلف حاضر در نشست، از ایشان خواست که مطالبات خود را تا جلسه بعد، در قالب پیشنهادات مشخص اجرایی تدوین و ارائه کنند تا قابلیت بررسی و تصویب داشته باشد.

رئیس جمهور با ابراز خرسندی از حضور اعضای پژوهشکده حمل و نقل دانشگاه صنعتی شریف در جلسه و با اشاره به اظهارات نماینده ایشان مبنی بر اینکه در طول ۴۰ سال گذشته مطالعات جامعی در خصوص مشکلات حوزه حمل و نقل و راهکار‌های آن داشته‌اند، بر ضرورت تعامل دستگاه‌های اجرایی به ویژه بخش‌های مختلف وزارت راه و شهرسازی و نیز فعالان بخش خصوصی با ایشان تاکید و خاطرنشان کرد: پروژه‌های حمل و نقل معمولا جذابیت‌های اقتصادی دارند که شاید در نگاه اول به چشم نیاید، اما بخش‌هایی مثل این پژوهشکده با توجه به مطالعات و تجربیات داخلی و خارجی که دارند، می‌توانند به تبدیل این جذابیت‌های اقتصادی به منابع مالی برای اجرای پروژه‌های کمک شایانی کنند. همچنین دانش و تجربیات شما می‌تواند در زمینه ارتقای کارآمدی و بهره‌وری سیستم حمل و نقل ریلی به ما کمک موثری کند.

پزشکیان همچنین خواستار تعامل بخش‌های دانشگاهی، اجرایی و فعالان بخش خصوصی حاضر در اجرای پروژه تکمیل رینگ ریلی استان تهران و مناطق حومه، برای تدوین شبکه‌ای جامع از مسیر‌های ریلی و جاده‌ای و پوشش حداکثری همه کانون‌های جمعیتی و اقتصادی منطقه شد و گفت: اولویت بخشیدن به استفاده از تجهیزات برقی در این شبکه، می‌تواند به شکل قابل توجهی به رفع مشکل آلودگی هوا نیز کمک کند.

رئیس جمهور اظهار داشت: اجرای موفق شبکه حمل و نقل ریلی استان تهران و حومه، می‌تواند پیشران و الگوی موفق دیگر مراکز استان‌ها و شهر‌های بزرگ کشور باشد.

پزشکیان همچنین تاکید کرد که با توجه به گسترش ظرفیت‌های حمل و نقل جاده‌ای در سال‌های گذشته، تغییر اولویت به توسعه حمل و نقل ریلی باید به شکلی عملیاتی شود که اقتضائات و ملاحظات بخش جاده‌ای نیز در آن مورد توجه قرار گیرد.

در این جلسه مقرر شد که برای جلسه آتی گزارشی دقیق و حاوی جزئیات از پیشرفت‌های صورت گرفته در هر دو بخش شبکه ریلی استان تهران و حومه و نیز مسیر‌های کریدوری اصلی کشور تهیه و ارائه شود.

