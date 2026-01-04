باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - پدرو سانچز، نخست وزیر اسپانیا در نامه‌ای به اعضای حزب سوسیالیست خود، نوشت که «نقض قوانین بین المللی در ونزوئلا» را به شدت محکوم کرده است.

این نامه از اظهارات روز گذشته او که گفته بود «مداخله آمریکا را به رسمیت نمی‌شناسد» فراتر رفت.

حزب سومار که شریک ائتلافی حزب سانچز محسوب می‌شود، از دولت خواسته بود حملات ایالات متحده که منجر به دستگیری رئیس جمهور ونزوئلا شد را محکوم کند و اعضای حزب آن را به عنوان یک «دزدی دریایی امپریالیستی علیه یک کشور عضو سازمان ملل» توصیف کردند.

شایان ذکر است که اسپانیا میزبان بزرگترین جمعیت مهاجران ونزوئلایی در خارج از آمریکای لاتین و ایالات متحده است و چهره‌های ارشد اپوزیسیون مانند ادموندو گونزالس و لئوپولدو لوپز نیز در میان آنها حضور دارند.

صد‌ها تظاهرکننده امروز در اعتراض به اقدامات واشنگتن، مقابل سفارت آمریکا در مادرید تجمع کردند.

مسئله غیر قانونی بودن حملات روز گذشته ایالات متحده احتمالاً موضوع بحث‌های زیادی خواهد بود. قوانین بین‌المللی استفاده از زور در روابط بین‌الملل را به جز موارد استثنایی مانند مجوز شورای امنیت سازمان ملل یا دفاع از خود ممنوع می‌کند.

شورای امنیت سازمان ملل قرار است فردا در این خصوص تشکیل جلسه دهد.

منبع: رویترز