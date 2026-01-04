شهروندخبرنگار ما فیلمی از حال و هوای معتکفین مسجد صاحب الزمان (عج) در شهرستان آران و بیدگل را به نمایش گذاشت.

باشگاه خبرنگاران جوان - اعتکاف؛ عبادتی وحیانی و ریشه‌دار است که با فراهم‌کردن خلوت آگاهانه با معبود، به تهذیب نفس، بازگشت به خویشتن و تقویت معنویت فرد و جامعه، به‌ویژه نسل جوان کمک می‌کند. دانش آموزان نیز از این امر معنوی باز نماندند و با حضور در مساجد و تکایا با راز و نیاز و مناجات سر تعظیم به آستان حضرت دوست فرود آوردند.
امسال نیز همانند سال‌های گذشته معتکفین نیز در مسجد صاحب الزمان (عج) شهرستان آران و بیدگل استان اصفهان نیز گرد هم آمدند و به راز و نیاز به معبود خود پرداختند.
شهروندخبرنگار ما فیلمی را به نمایش گذاشت که مشاهده می‌کنید.

منبع: نفیسه آذرنگ - اصفهان

