نخستین تجربه زیارت حرم رضوی برای ۳۳۲ زائر اولی سیستان و بلوچستان

باشگاه خبرنگاران جوان _ عبدالرئوف نخعی اظهار کرد: از مجموع اعزامها، پنج کاروان مربوط به سهمیههای عادی طرح «مهر درخشان رضوی» بوده و سایر اعزامها در قالب سهمیههای ویژه و فوقالعاده انجام شده است.
وی افزود: این سهمیههای ویژه شامل دو کاروان مستبصرین از شهرستانهای راسک و ایرانشهر، یک سهمیه ویژه معلولان از شهرستان هامون و یک سهمیه بنیاد برکت از شهرستان زاهدان بوده است.
نخعی خاطرنشان کرد: طرح «مهر درخشان رضوی» با هدف تسهیل زیارت برای زائراناولی و اقشار کمبرخوردار، با مشارکت آستان قدس رضوی، بنیاد کرامت رضوی و شبکه کانونهای خدمت رضوی در سراسر کشور اجرا میشود و اعزام زائران سیستان و بلوچستان نیز با پیگیری و برنامهریزی کانون تخصصی زیارت رضوی استان انجام شده است.
معاون اجتماعی کانونهای خدمت رضوی سیستان و بلوچستان گفت: از ابتدای سال جاری تاکنون، ۳۳۲ نفر از زائراناولی این استان در قالب ۹ کاروان زیارتی به مشهد مقدس اعزام شدهاند و برای نخستینبار توفیق زیارت حرم مطهر امام رضا (ع) را پیدا کردهاند.
