نخستین تجربه زیارت حرم رضوی برای ۳۳۲ زائر اولی سیستان و بلوچستان

معاون اجتماعی کانون‌های خدمت رضوی سیستان و بلوچستان گفت: از ابتدای سال جاری تاکنون، ۳۳۲ نفر از زائران‌اولی این استان در قالب ۹ کاروان زیارتی به مشهد مقدس اعزام شده‌اند و برای نخستین‌بار توفیق زیارت حرم مطهر امام رضا(ع) را پیدا کرده‌اند.

باشگاه خبرنگاران جوان _ عبدالرئوف نخعی اظهار کرد: از مجموع اعزام‌ها، پنج کاروان مربوط به سهمیه‌های عادی طرح «مهر درخشان رضوی» بوده و سایر اعزام‌ها در قالب سهمیه‌های ویژه و فوق‌العاده انجام شده است.

وی افزود: این سهمیه‌های ویژه شامل دو کاروان مستبصرین از شهرستان‌های راسک و ایرانشهر، یک سهمیه ویژه معلولان از شهرستان هامون و یک سهمیه بنیاد برکت از شهرستان زاهدان بوده است.

نخعی خاطرنشان کرد: طرح «مهر درخشان رضوی» با هدف تسهیل زیارت برای زائران‌اولی و اقشار کم‌برخوردار، با مشارکت آستان قدس رضوی، بنیاد کرامت رضوی و شبکه کانون‌های خدمت رضوی در سراسر کشور اجرا می‌شود و اعزام زائران سیستان و بلوچستان نیز با پیگیری و برنامه‌ریزی کانون تخصصی زیارت رضوی استان انجام شده است.

معاون اجتماعی کانون‌های خدمت رضوی سیستان و بلوچستان گفت: از ابتدای سال جاری تاکنون، ۳۳۲ نفر از زائران‌اولی این استان در قالب ۹ کاروان زیارتی به مشهد مقدس اعزام شده‌اند و برای نخستین‌بار توفیق زیارت حرم مطهر امام رضا (ع) را پیدا کرده‌اند.

عبدالرئوف نخعی اظهار کرد: از مجموع اعزام‌ها، پنج کاروان مربوط به سهمیه‌های عادی طرح «مهر درخشان رضوی» بوده و سایر اعزام‌ها در قالب سهمیه‌های ویژه و فوق‌العاده انجام شده است.

وی افزود: این سهمیه‌های ویژه شامل دو کاروان مستبصرین از شهرستان‌های راسک و ایرانشهر، یک سهمیه ویژه معلولان از شهرستان هامون و یک سهمیه بنیاد برکت از شهرستان زاهدان بوده است.

نخعی خاطرنشان کرد: طرح «مهر درخشان رضوی» با هدف تسهیل زیارت برای زائران‌اولی و اقشار کم‌برخوردار، با مشارکت آستان قدس رضوی، بنیاد کرامت رضوی و شبکه کانون‌های خدمت رضوی در سراسر کشور اجرا می‌شود و اعزام زائران سیستان و بلوچستان نیز با پیگیری و برنامه‌ریزی کانون تخصصی زیارت رضوی استان انجام شده است.

منبع کانون رضوی سیستان و بلوچستان 

برچسب ها: کانون رضوی ، زائر اولی
خبرهای مرتبط
گردهمایی کانون‌های خدمت رضوی جنوب و جنوب شرق کشور در بندرعباس
برگزاری اجتماع خادم یاران رضوی در تبریز
ارائه ۶۰۰ خدمت کانون‌های رضوی در دهه کرامت در سمنان
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نخستین تجربه زیارت حرم رضوی برای ۳۳۲ زائر اولی سیستان و بلوچستان
آخرین اخبار
نخستین تجربه زیارت حرم رضوی برای ۳۳۲ زائر اولی سیستان و بلوچستان