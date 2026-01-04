معاون وزیر رفاه جزئیات طرح جدید کالابرگ را تشریح کرد و گفت که این طرح با مشارکت بانک مرکزی، وزارت اقتصاد، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت صمت، وزارت دادگستری، سازمان برنامه انجام شده و در انتهای زنجیره هم وزارت تعاون، قرار دارد.

باشگاه خبرنگاران جوان - عصر امروز یعقوب اندایش، معاون رفاه و امور اقتصادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در ارتباط با طرح جدید کالابرگ گفت: طرح کالابرگ با مشارکت دستگاه‌های مختلف از جمله بانک مرکزی، وزارت اقتصاد، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت صنعت، معدن و تجارت و حتی وزارت دادگستری، سازمان برنامه انجام شده و در انتهای زنجیره هم وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی قرار دارد که هدف آن حمایت از خانوارهاست. هر کدام از دستگاه‌ها به نوبه خود، بسته به وظیفه خود مشارکت می‌کنند و قسمتی از وظایف را عهده‌دار شده‌اند.

اندایش در ارتباط با ساختار این طرح حمایتی دولت بیان کرد: ارز ترجیحی که تاکنون پرداخت می‌شد، اکنون قرار است به همان اندازه یا ۲۰ درصد بالاتر به خود خانوار‌ها منتقل شود و طی مرحله اول، چهار نوبت پرداخت برای آن در نظر گرفته شده است.

معاون وزیر رفاه افزود: به ازای هر نفر در هر خانوار، اعتبار یک میلیون تومان در هر ماه در نظر گرفته شده است. این یک میلیون تومان اعتبار خرید است و خانوار‌ها می‌توانند در زمانی که نوبت خرید اعلام عمومی شد، به فروشگاه‌ها مراجعه کنند. نهایتاً نیز تا بیستم دی‌ماه نوبت خرید اول اعلام می‌شود.

وی همچنین تأکید کرد: اگر مشمولان کالابرگ از اعتبار یک ماه خود استفاده نکنند، این اعتبار سوخت نمی‌شود و به اعتبار ماه‌های بعدی اضافه می‌شود.

اندایش همچنین گفت: درباره مشمولان طرح، چون جلسات مختلف کارشناسی برگزار و پیشنهاد‌های مختلفی که روی میز بوده بررسی شد، نهایتاً غیر از ۶۱ میلیون نفری که در نوبت‌های قبلی کالابرگ می‌گرفتند، ۲۰ میلیون نفر دیگر هم اضافه شدند. همچنین کارگروهی تشکیل شده است برای رصد و پایش برنامه‌ها. امروز صبح نیز جلسه‌ای در این زمینه برگزار شده است. این جلسه، جلسه ستاد اقتصادی دولت بوده که رئیس‌جمهور طی آن گزارش مربوطه را گرفتند و تأکید کردند به اعضا که سریعاً برای مشمولیت تمام ایرانیان برنامه‌ریزی و محاسبه شود و ان‌شاءالله در صدد هستیم که اگر شمولیت برای اکثر مردم فراهم شود، برنامه کافی برای تأمین اعتبار و تأمین کالا را طراحی کنیم.

معاون رفاه وزارت تعاون همچنین تصریح کرد: تا این لحظه پرداخت کالابرگ به هشتاد میلیون نفر قطعی است و پس از انجام محاسبات، تا جایی که نیاز باشد دولت تعداد مشمولان طرح را افزایش خواهد داد.

وی ادامه داد: دولت خود را متعهد کرده است که با افزایش قیمت‌ها در مراحل مختلف، مابه‌التفاوت قیمت را به مصرف‌کننده نهایی یا خانوار اضافه کند.

اندایش همچنین اظهار کرد: قیمت‌هایی که قبل از اجرای طرح در بازار تعیین شده، متناسب با ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان نبوده و با این حال برخی از اقلام با دلار آزاد عرضه می‌شده است. با افزایش قیمت ارز واردات، به نظر نمی‌رسد قیمت در بازار داخل چندان افزایش پیدا کند و ما نیز می‌توانیم از قابلیت‌های بازار استفاده کنیم؛ قابلیت‌هایی مثل رقابت، سهولت، دسترسی و کارایی و همه چیز‌هایی که موجب می‌شود ایجاد شود و قیمت‌ها رو به کاهش باشند و از جایی به بعد نیز پیش‌بینی ما صادرات و گسترش زنجیره تولید است.

منبع: پایگاه اطلاع‌رسانی دولت

برچسب ها: کالابرگ الکترونیک ، وزارت رفاه
خبرهای مرتبط
اطلاعیه شورای اطلاع‌رسانی دولت درباره طرح جدید بهبود معیشت مردم
آغاز اجرای طرح جدید کالابرگ + فیلم
آغاز اجرای طرح جدید کالابرگ/ هر نفر ماهانه یک میلیون تومان
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
دهیار زیر حکم قصاص
قرار شوم برای قتل مرد جوان
هوشیاری مرد پاکبان سارقان گردنبند را لو داد
برنامه ریزی برای اطلاع رسانی گسترده و تسریع در تحویل کارت‌های هوشمند ملی رسوبی
۱۵ مخدر جدید در کشور شناسایی شد
دستگیری هدفمند لیدر‌های تحریک‌کننده اعتراضات آغاز شده است
مجسمه والرین به فرودگاه مهرآباد رسید
کشته‌سازی ضد انقلاب در رابطه با فوت ساغر اعتمادی دروغ از آب درآمد
پرداخت هزینه‌ خارج از دفترخانه اسناد رسمی ممنوع است/ کارت اعتباری دفاتر به‌زودی صادر می‌شود
تست تراموا در تهران مثبت بود
آخرین اخبار
شناسایی ۴۰ متهم انتشار اخبار جعلی اغتشاشات اخیر در فضای مجازی
انسجام ملی بزرگ‌ترین سرمایه ایران پس از جنگ ۱۲روزه است
آخرین وضعیت ترافیکی محور‌های کشور/ ترافیک سنگین در هراز، پردیس-تهران و قزوین-کرج
دستگیری مخل نظم عمومی به ضرب گلوله پلیس
کشته‌سازی ضد انقلاب در رابطه با فوت ساغر اعتمادی دروغ از آب درآمد
دستگیری هدفمند لیدر‌های تحریک‌کننده اعتراضات آغاز شده است
مجسمه والرین به فرودگاه مهرآباد رسید
۱۵ مخدر جدید در کشور شناسایی شد
ضرورت هوشمندسازی جهت کاهش آمار تصادفات رانندگی
راه‌اندازی بازارچه دائمی خوداشتغالی بانوان در منطقه ۱۰
دهیار زیر حکم قصاص
تست تراموا در تهران مثبت بود
آتش‌سوزی در پارکینگ یک ساختمان مسکونی در غرب تهران
فرهادی: اجازه التهاب بازار را نمی‌دهیم
اجرای پایانه شرق با ۹ جبهه کاری در حال پیشرفت است
افتتاح دو مجموعه بزرگ ورزشی در شهرری تا پایان سال
بخشنامه بودجه سال ۱۴۰۵ دهیاری‌ها ابلاغ شد
میزان مشارکت مردمی سازمان بهزیستی در سال جاری ۳۷ درصد افزایش یافته است
تهران در مسیر میزبانی رویداد‌های بین‌المللی فرهنگی و گردشگری منطقه اکو
برنامه ریزی برای اطلاع رسانی گسترده و تسریع در تحویل کارت‌های هوشمند ملی رسوبی
قرار شوم برای قتل مرد جوان
استاندار تهران وظایف استانداری را با شهرداری اشتباه گرفته است
سامانه شناسایی منابع آلاینده به کجا رسید؟
تداخل مدیریتی؛ بزرگترین مانع شهرداری برای صیانت از بخش حریم
برنامه شهرداری به منظور کاهش تصادفات چیست؟
اعمال قانون بیش از یک میلیون و ۲۱۰هزار موتورسیکلت‌سوار در پاییز امسال در پایتخت
طرح جامع ترافیک به‌زودی به صحن شورا می‌آید/ جابه‌جایی انبار‌های بازار
هوشیاری مرد پاکبان سارقان گردنبند را لو داد
آخرین وضعیت جوی و ترافیکی کشور اعلام شد
هوای تهران آلوده است