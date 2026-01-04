باشگاه خبرنگاران جوان؛ جواد فراهانی- متخصصان تغذیه یک راه‌حل هوشمندانه ارائه داده‌اند: گروهی از غذا‌ها که سیری و ارزش غذایی را با کالری کم ترکیب می‌کنند و به شما امکان می‌دهند بدون تأثیر منفی بر وزن خود، مقادیر معقولی غذا بخورید.

این رتبه‌بندی مواد غذایی نتیجه تجزیه و تحلیل علمی گسترده انجام شده توسط Gravity Transformation، پلتفرمی متخصص در متابولیسم و تحقیقات کاهش وزن است.

در اینجا نه غذایی که باعث افزایش وزن نمی‌شوند، مهم نیست چقدر بخورید، آورده شده است:

تخم‌مرغ

تخم‌مرغ‌ها پروتئین فوق‌العاده بالایی دارند و آنها را بسیار سیرکننده می‌کنند. علاوه بر این، پروتئین متابولیسم را سرعت می‌بخشد. همانطور که متخصصان کاهش چربی توضیح می‌دهند، این بدان معناست که تمام کالری‌های تخم‌مرغ جذب نمی‌شوند، زیرا بخش زیادی از آنها در طول هضم سوزانده می‌شوند.

ماهی سالمون

کارشناسان توصیه می‌کنند از ماهی سالمون پرورشی اجتناب کنید، زیرا حاوی چربی قابل توجهی بیشتر از همتای وحشی خود است. متخصصان کاهش چربی خاطرنشان می‌کنند که ماهی سالمون وحشی برای مدیریت وزن عالی است، زیرا «سرشار از پروتئین، بسیار سیرکننده و حاوی نصف چربی ماهی سالمون پرورشی است.»

سس سالسا

سس سالسا یک سس سرد با منشأ مکزیکی است که عمدتاً از گوجه فرنگی تازه خرد شده، پیاز، فلفل، گشنیز و لیموترش، با ادویه‌های اضافه شده مانند زیره و نمک تهیه می‌شود.

طبق گفته Healthline، یک وعده معمولی سالسا حدود دو قاشق غذاخوری است و به طور متوسط کمتر از ۱۰ کالری دارد؛ بنابراین می‌توانید آن را به مقدار زیاد به غذا‌های مورد علاقه خود اضافه کنید بدون اینکه نگران کنترل وعده غذایی باشید. کپسایسین موجود در فلفل چیلی همچنین می‌تواند توانایی بدن شما را در سوزاندن چربی افزایش دهد که می‌تواند به کاهش وزن کمک کند.

ترشی

ترشی‌ها برای خوردن در مقادیر زیاد عالی هستند، زیرا به طور طبیعی چربی و کالری کمی دارند و آنها را به انتخابی هوشمندانه برای هر کسی که مراقب مصرف خود است، تبدیل می‌کند. آنها همچنین مقادیر کم، اما ارزشمندی از ویتامین‌ها و مواد معدنی ضروری را تأمین می‌کنند. با این حال، متخصصان سلامت هشدار می‌دهند که آنها سدیم بالایی دارند.

کارشناسان سلامت توصیه می‌کنند: «اگر شما کسی هستید که زیاد غذا‌های فرآوری‌شده، فست‌فود‌ها یا غذا‌های آماده نمی‌خورید، یا اگر رژیم غذایی بسیار کم‌نمک را دنبال می‌کنید، خوردن روزانه خیارشور ممکن است قابل قبول باشد.»

سینه مرغ

مرغ منبع اصلی پروتئین بدون چربی است که در هر وعده پروتئین بالایی دارد و در عین حال چربی کمی دارد و آن را به یک ماده اصلی در بسیاری از رژیم‌های غذایی سالم تبدیل می‌کند. طبق گفته Healthline، «یک وعده ۱۰۰ گرمی سینه مرغ ۱۶۵ کالری، ۳۱ گرم پروتئین و ۳.۶ گرم چربی دارد. این بدان معناست که حدود ۸۰٪ کالری موجود در سینه مرغ از پروتئین و ۲۰٪ از چربی حاصل می‌شود.»

هندوانه

طبق گفته Healthline، «هندوانه عمدتاً از آب (۹۱٪) و کربوهیدرات (۷.۶٪) تشکیل شده است. هیچ پروتئین یا چربی ندارد و کالری بسیار کمی دارد.» کارشناسان می‌گویند ۱۰۰ گرم هندوانه فقط ۳۰ کالری دارد.

قارچ

قارچ‌ها از جمله غذا‌هایی هستند که می‌توانید بدون افزایش وزن بخورید. دلیل این امر این است که آنها کالری کمی دارند و در عین حال سرشار از ویتامین‌ها و مواد مغذی هستند.

فلفل دلمه‌ای

درست مانند قارچ، فلفل دلمه‌ای کم کالری، اما سرشار از مواد مغذی است که از متابولیسم و سیستم ایمنی بدن پشتیبانی می‌کنند. به گفته متخصصان تغذیه، یک فلفل دلمه‌ای متوسط، حدود ۱۲۰ گرم، تنها ۳۰ تا ۴۰ کالری دارد.

کارشناسان می‌گویند: "به لطف فیبر و محتوای آب، فلفل دلمه‌ای به افزایش سیری - احساس سیری پس از غذا خوردن - کمک می‌کند. آنها حجم وعده‌های غذایی را بدون افزایش قابل توجه کالری افزایش می‌دهند و آنها را برای غذا‌های بزرگ و کم کالری ایده‌آل می‌کنند. "

پاپ کورن

پاپ کورن یک میان وعده شگفت‌آور کم کالری است. نه تنها فیبر را تأمین می‌کند، بلکه حاوی آنتی‌اکسیدان‌هایی است که از گردش خون پشتیبانی می‌کنند و به هضم غذا کمک می‌کنند. با این حال، انجمن قلب آمریکا هشدار می‌دهد: "پاپ کورن سینمایی با پاپ کورن خانگی بسیار متفاوت است، یک کاسه پاپ کورن سینمایی حاوی تا ۱۰۹۰ کالری و ۲۶۵۰ میلی‌گرم سدیم است. " آنها افزودند: «وقتی پاپ کورن در معرض هوا قرار گیرد و کمی چاشنی زده شود، یک میان وعده واقعاً سالم است.»

منبع: میرور