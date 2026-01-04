باشگاه خبرنگاران جوان؛ جواد فراهانی - طبق یک گزارش، تحلیلی از مورگان استنلی نشان میدهد که بانکهای اروپایی، که شامل ۳۵ بانک بزرگ در منطقه میشوند، میتوانند ۱۰٪ از کل نیروی کار خود را در پنج سال آینده حذف کنند که منجر به موجی از اخراجهای گسترده میشود. پس از همهگیری کووید-۱۹، بخش فناوری با اخراجهای گسترده مواجه شد، اما اگر این پیشبینیها دقیق باشند، بخش بانکی ممکن است بخش بعدی باشد که چنین کاهشهایی را تجربه میکند.
طبق گزارشی که توسط فایننشال تایمز منتشر شده است، تحلیلگران مورگان استنلی پیشبینی میکنند که گسترش هوش مصنوعی (AI) و کاهش تعداد شعب سنتی منجر به کاهش نیاز به نیروی انسانی در اروپا در پنج سال آینده خواهد شد. گزارشها حاکی از آن است که بانکها در حال بررسی دستاوردهایی هستند که سیستمهای هوش مصنوعی میتوانند در بهرهوری عملیاتی ایجاد کنند.
با توجه به اینکه ۱۰٪ از کل ۲.۱ میلیون شغل یا تقریباً ۲۱۲۰۰۰ موقعیت شغلی در معرض خطر تعدیل نیرو هستند، گزارشها نشان میدهد که بیشترین تعدیل نیرو در عملیات اداری، مدیریت ریسک و انطباق با قوانین خواهد بود. این مشاغل تکراری یا دادهمحور تلقی میشوند و برای اتوماسیون با استفاده از فناوریهای یادگیری ماشینی و هوش مصنوعی مناسبتر هستند. برخی از این وظایف شامل نظارت بر تراکنشها، تولید گزارشها و پردازش مجموعه دادههای بزرگ است. الگوریتمها میتوانند این وظایف را بسیار سریعتر از فرآیندهای دستی سنتی انجام دهند، عاملی که بانکها را به تمرکز بر تجدید ساختار مبتنی بر فناوری سوق میدهد.
این شرکتها بین ژوئیه و سپتامبر ۲۰۲۵ بیش از ۱۰۰۰۰ کارمند را تعدیل کردند. گزارشها نشان میدهد که چندین بانک اروپایی در حال حاضر برنامههایی برای کاهش نیروی کار خود تدوین کردهاند. بانک هلندی ABN Amro اعلام کرد که قصد دارد تا سال ۲۰۲۸ تقریباً ۲۰٪ یا یک پنجم از کل نیروی کار خود را کاهش دهد و دلایل آن را تحول دیجیتال مداوم و تجدید ساختار سازمانی عنوان کرد. بنا به گزارشها، بانک فرانسوی سوسیته جنرال اعلام کرده است که تمام عملیات آن در دست بررسی است، زیرا به دنبال همسو کردن ساختار هزینه خود با تقاضاهای رقابتی است.
جیسون ناپیر، رئیس تحقیقات بانکداری اروپا در UBS، به فایننشال تایمز گفت: «ما در حال حاضر شاهد تغییراتی در حسابرسی، حقوقی و مشاوره هستیم، اما بانکها هنوز به بهبود قابل توجهی در بهرهوری دست نیافتهاند. کسانی که هنوز نیاز به متقاعد شدن دارند که هوش مصنوعی اساساً خدمات مالی را متحول خواهد کرد، باید نگاه دقیقتری به ابزارهای موجود در حال حاضر داشته باشند.»
این روند محدود به اروپا نیست. در ایالات متحده، طبق گزارشها، گلدمن ساکس در اکتبر ۲۰۲۵ به کارمندان خود اطلاع داد که به عنوان بخشی از یک استراتژی مبتنی بر هوش مصنوعی معروف به OneGS 3.0، تعدیل نیرو و توقف استخدام را تا پایان سال انجام خواهد داد. این ابتکار عمل حوزههای عملیاتی از فرآیند پذیرش مشتری تا گزارشهای نظارتی را پوشش میدهد، که نشان میدهد موسسات مالی در سراسر جهان در حال بررسی استراتژیهای بهرهوری مشابه هستند.
