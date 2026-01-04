باشگاه خبرنگاران جوان؛ جواد فراهانی - پیش نویسی که حزب اتحادیه سوسیال مسیحی (CSU) قصد دارد در جلسه زمستانی این هفته خود در کلیسای صیون در باواریا تصویب کند، می‌گوید: "انقلاب صنعتی بعدی در مدار رخ خواهد داد" و ابراز امیدواری می‌کند که "اولین کلیه انسانی که در فضا تولید می‌شود، یک پیشرفت آلمانی باشد."

این سند نشان می‌دهد که فناوری "تولید فضایی" امکاناتی را برای نوآوری‌هایی که قبلاً توسط گرانش زمین متوقف شده بودند، فراهم می‌کند. این سند توضیح می‌دهد که "چاپ سه‌بعدی در فضا می‌تواند ساختار‌های بافت و رگ‌های خونی را با ثبات بیشتری تولید کند" که می‌تواند به "کاهش تقاضا برای اعضای اهدایی مانند قلب و کبد و انقلابی در پزشکی پیوند عضو" کمک کند.

برای دستیابی به این چشم‌انداز، این حزب خواستار افزایش سرمایه‌گذاری در تحقیق و توسعه و ساخت ایستگاه‌های فضایی مجهز به آزمایشگاه‌های تخصصی شد. او همچنین بر لزوم «دسترسی مستقل و حاکمیتی آلمان به فضا» به جای اتکای فعلی‌اش به شرکای خارجی برای انجام ماموریت‌های فضایی خود تأکید کرد.

از سوی دیگر، الکساندر هافمن، رئیس گروه منطقه‌ای حزب، به مجله فوکوس گفت: «هدف ما تبدیل آلمان به یک کشور پیشرو در فناوری است که در خط مقدم نوآوری جهانی قرار دارد.» او توضیح داد که «دستور کار فناوری پیشرفته بر سرمایه‌گذاری در حوزه‌های حیاتی مانند هوش مصنوعی، محاسبات کوانتومی، میکروالکترونیک و بیوتکنولوژی متمرکز است.»

این سند همچنین شامل اقداماتی برای حمایت از نوآوری، از جمله ساده‌سازی رویه‌های بوروکراتیک برای تحقیقات، دیجیتالی کردن درخواست‌های تأمین مالی و تقویت زیرساخت‌های دارویی با ایجاد یک «بانک زیستی ملی» است که بایگانی نمونه‌های بیولوژیکی آلمان را یکپارچه می‌کند.

این سند با تأکید بر اینکه «نوآوری یک اولویت مطلق» در چشم‌انداز حزب برای آینده است، به پایان رسید.

منبع: Finanz Nachrichten