وزیر خارجه آمریکا می‌گوید که تحریم‌های نفتی علیه ونزوئلا تا زمان مشاهده «تغییرات» باقی خواهد ماند و فعلاً لغو نمی‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا در مصاحبه با شبکه ان‌بی‌سی نیوز درباره تحولات ونزوئلا و احتمال حضور شرکت‌های نفتی آمریکایی در این کشور، گفت: بخش نفت ونزوئلا توسعه نیافته است و به کمک زیادی نیاز دارد.

روبیو در توجیه اعمال تحریم‌های گسترده علیه صنعت نفت ونزوئلا گفت: «درآمد‌های نفتی به دست مردم ونزوئلا نمی‌رسد، بلکه غارت می‌شود و به همین دلیل است که ما تحریم‌هایی را علیه آنها اعمال کردیم».

در همین حال، با وجود مداخله نظامی در ونزوئلا و دستگیری نیکلاس مادورو، روبیو احتمال لغو تحریم‌ها را رد کرد و گفت: «تحریم نفتی علیه ونزوئلا تا زمانی که شاهد تغییراتی باشیم که به نفع منافع ما و منافع مردم ونزوئلا باشد، پابرجا خواهد ماند». 

در ادامه، خبرنگار ان‌بی‌سی نیوز از روبیو پرسید که آیا ایالات متحده در مرحله بعد دولت کوبا را هدف قرار خواهد داد یا خیر و او گفت: «دولت کوبا یک مشکل بزرگ است». وقتی از او پرسیده شد که آیا این حرف به معنای بله است، روبیو گفت: «فکر می‌کنم آنها در دردسر بزرگی هستند».

او افزود: «من قصد ندارم با شما در مورد گام‌های آینده و سیاست‌های فعلی ما در این زمینه صحبت کنم. اما فکر نمی‌کنم این یک راز باشد که ما طرفدار پر و پا قرص حکومت کوبا نیستیم». 

پیش از این، برخی منابع گزارش داده بودند که ممکن است مارکو روبیو، اداره امور را در ونزوئلا بر عهده بگیرد.

همچنین، دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا می‌گوید قرار است شرکت‌های نفتی آمریکایی در ونزوئلا «سرمایه‌گذاری» کنند. او گفته است که آمریکا قصد دارد در صنعت نفت ونزوئلا «مشارکت جدی» داشته باشد.

منبع: گاردین / الجزیره

