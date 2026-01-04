شهر فرودگاهی امام خمینی (ره) اعلام کرد: پرواز‌های شرکت هواپیمایی امارات به شهر فرودگاهی امام خمینی (ره) لغو نشده است.

باشگاه خبرنگاران جوان - در پاسخ به اخبار منتشر شده در برخی رسانه‌ها در خصوص لغو پرواز‌های شرکت هواپیمایی امارات به ایران، دفتر ارتباطات، اطلاع‌رسانی و امور بین‌الملل شهر فرودگاهی امام خمینی (ره) توضیحات زیر را به منظور تنویر افکار عمومی به اطلاع می‌رساند:

پرواز‌های شرکت هواپیمایی امارات به شهر فرودگاهی امام خمینی (ره) لغو نشده است و این شرکت به‌صورت منظم و طبق روال قبلی در این فرودگاه فعالیت دارد.

شرکت هواپیمایی امارات به‌طور میانگین روزانه ۲ تا ۳ پرواز در مسیر دبی–تهران–دبی انجام می‌دهد و در مجموع، این شرکت هفته‌ای ۱۷ پرواز ورودی و ۱۷ پرواز خروجی در شهر فرودگاهی امام دارد.

شایان ذکر است به درخواست شرکت هواپیمایی امارات، پرواز‌های برنامه‌ریزی‌شده ساعت ۴:۳۰ بامداد این شرکت تا پایان هفته جاری (۱۰ ژانویه) با تاخیر ۰۴:۳۰ ساعته به شرح ورود پرواز به فرودگاه امام خمینی ساعت ۰۷:۳۰ صبح و خروج آن از فرودگاه امام به دبی در ساعت ۰۹:۰۵ صبح انجام خواهد شد. این تغییر صرفاً یک جابه‌جایی زمانی بوده و پیش از این نیز اتفاق افتاده است.

برچسب ها: شهر فرودگاهی امام خمینی ، پرواز ، امارات
