باشگاه خبرنگاران جوان - دکتر شیوا شادانی گفت: هموفیلی یک بیماری ارثی خونریزیدهنده است که بیشتر در پسران دیده میشود که به دلیل کاهش یا نبود فاکتورهای انعقادی، فرآیند طبیعی بند آمدن خون دچار اختلال میشود.
این فوق تخصص خون و سرطان کودکان ادامه داد: نخستین علائم هموفیلی در کودکان معمولاً به شکل درد و تورم مفاصل، بهویژه در مفاصل مچ پا بروز میکند و در برخی موارد نیز خونریزیهای غیرعادی پس از واکسیناسیون، ختنه یا بروز کبودیهای غیرطبیعی میتواند زنگ خطر ابتلا به این بیماری باشد.
شادانی با تأکید بر پیشرفتهای درمانی در سالهای اخیر اظهار کرد: امروزه هموفیلی دیگر یک بیماری ناتوانکننده برای کودکان محسوب نمیشود و با استفاده از درمانهای پیشگیرانه و مراقبتهای منظم، کودکان مبتلا میتوانند زندگی طبیعی، فعال و با کیفیتی مشابه سایر همسالان خود داشته باشند.
منبع: وبدا