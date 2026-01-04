معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار تهران با تأکید بر نقش کلیدی اصناف در مدیریت بازار، هوشیاری و همکاری این قشر را پشتوانه اجرای سیاست‌های جدید اقتصادی دولت اعلام کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - حشمت اله عسگری، در جمع رؤسای اتاق‌های اصناف شهرستان‌های استان تهران، با تأکید بر نقش کلیدی اصناف در مدیریت بازار، خواستار همکاری مستمر این بخش با دولت و هوشیاری در برابر سودجویان و افراد نااهل شد.

وی با اشاره به شرایط حساس اقتصادی کشور اظهار داشت: اصناف همواره یکی از ارکان مهم ثبات بازار بوده‌اند و هوشیاری و مسئولیت‌پذیری آنان اجازه نداده است که جریان‌های سودجو و اخلال‌گر، از شرایط موجود سوءاستفاده کنند.

معاون اقتصادی استاندار تهران، اقدام دولت در حذف واسطه‌ها و اصلاح نظام توزیع یارانه را اقدامی شجاعانه، ضروری و در راستای مبارزه با رانت و فساد ساختاری دانست و افزود: در چارچوب سیاست آزادسازی نرخ ارز ترجیحی، دولت با هدف افزایش عدالت اقتصادی و شفاف‌سازی فرآیند توزیع، پرداخت یارانه‌ها را از ابتدای زنجیره تأمین به انتهای زنجیره منتقل کرده است تا یارانه مستقیماً به مصرف‌کننده نهایی برسد.

عسگری با بیان این‌که پرداخت یارانه به حلقه‌های ابتدایی زنجیره، در بسیاری از موارد منجر به ایجاد رانت، واسطه‌گری و انحراف منابع شده بود، تصریح کرد: اصلاح این روند، ضمن کاهش زمینه‌های سوءاستفاده، موجب اثربخشی بیشتر حمایت‌های دولت و صیانت از حقوق مردم خواهد شد.

وی نقش اصناف را در اجرای موفق این سیاست‌ها تعیین‌کننده دانست و از اصناف خواست با تشدید نظارت‌ها، گزارش تخلفات و جلوگیری از هرگونه سوءاستفاده احتمالی، دولت را در تحقق اهداف این طرح یاری کنند و خاطرنشان کرد: همراهی و همکاری اصناف با سیاست‌های اقتصادی دولت، نقش مهمی در آرامش بازار، کنترل قیمت‌ها و افزایش اعتماد عمومی ایفا می‌کند.

معاون اقتصادی استاندار تهران در پایان بر ضرورت تداوم تعامل دولت و اصناف تأکید کرد و گفت: عبور موفق از شرایط اقتصادی کنونی، نیازمند هم‌افزایی، نظارت دقیق و پایبندی همگانی به منافع عمومی است.

منبع: استانداری تهران

برچسب ها: استانداری تهران ، اصناف ، دولت چهاردهم
خبرهای مرتبط
عضو شورای شهر:
بودجه شهرداری تهران معادل بودجه ۱۱ وزارتخانه است
استانداری تهران: تصمیمی برای تعطیلی یا عدم تعطیلی تهران اتخاذ نشده است
وعده استانداری تهران برای پیگیری موانع ایجاد آرامستان‌های جدید
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
دهیار زیر حکم قصاص
قرار شوم برای قتل مرد جوان
برنامه ریزی برای اطلاع رسانی گسترده و تسریع در تحویل کارت‌های هوشمند ملی رسوبی
جزئیات بیشتر از طرح جدید کالابرگ الکترونیک/ اعتبار کالابرگ در صورت عدم استفاده می‌سوزد؟
۱۵ مخدر جدید در کشور شناسایی شد
هوشیاری مرد پاکبان سارقان گردنبند را لو داد
مجسمه والرین به فرودگاه مهرآباد رسید
دستگیری هدفمند لیدر‌های تحریک‌کننده اعتراضات آغاز شده است
شناسایی ۴۰ متهم انتشار اخبار جعلی اغتشاشات اخیر در فضای مجازی
دستگیری مخل نظم عمومی به ضرب گلوله پلیس
آخرین اخبار
عبور از مشکلات با همدلی و عقلانیت ممکن است
هوشیاری و همکاری اصناف پشتوانه اجرای سیاست‌های جدید اقتصادی دولت است
جزئیات بیشتر از طرح جدید کالابرگ الکترونیک/ اعتبار کالابرگ در صورت عدم استفاده می‌سوزد؟
شناسایی ۴۰ متهم انتشار اخبار جعلی اغتشاشات اخیر در فضای مجازی
انسجام ملی بزرگ‌ترین سرمایه ایران پس از جنگ ۱۲روزه است
آخرین وضعیت ترافیکی محور‌های کشور/ ترافیک سنگین در هراز، پردیس-تهران و قزوین-کرج
دستگیری مخل نظم عمومی به ضرب گلوله پلیس
کشته‌سازی ضد انقلاب در رابطه با فوت ساغر اعتمادی دروغ از آب درآمد
دستگیری هدفمند لیدر‌های تحریک‌کننده اعتراضات آغاز شده است
مجسمه والرین به فرودگاه مهرآباد رسید
۱۵ مخدر جدید در کشور شناسایی شد
ضرورت هوشمندسازی جهت کاهش آمار تصادفات رانندگی
راه‌اندازی بازارچه دائمی خوداشتغالی بانوان در منطقه ۱۰
دهیار زیر حکم قصاص
تست تراموا در تهران مثبت بود
آتش‌سوزی در پارکینگ یک ساختمان مسکونی در غرب تهران
فرهادی: اجازه التهاب بازار را نمی‌دهیم
اجرای پایانه شرق با ۹ جبهه کاری در حال پیشرفت است
افتتاح دو مجموعه بزرگ ورزشی در شهرری تا پایان سال
بخشنامه بودجه سال ۱۴۰۵ دهیاری‌ها ابلاغ شد
میزان مشارکت مردمی سازمان بهزیستی در سال جاری ۳۷ درصد افزایش یافته است
تهران در مسیر میزبانی رویداد‌های بین‌المللی فرهنگی و گردشگری منطقه اکو
برنامه ریزی برای اطلاع رسانی گسترده و تسریع در تحویل کارت‌های هوشمند ملی رسوبی
قرار شوم برای قتل مرد جوان
استاندار تهران وظایف استانداری را با شهرداری اشتباه گرفته است
سامانه شناسایی منابع آلاینده به کجا رسید؟
تداخل مدیریتی؛ بزرگترین مانع شهرداری برای صیانت از بخش حریم
برنامه شهرداری به منظور کاهش تصادفات چیست؟
اعمال قانون بیش از یک میلیون و ۲۱۰هزار موتورسیکلت‌سوار در پاییز امسال در پایتخت
طرح جامع ترافیک به‌زودی به صحن شورا می‌آید/ جابه‌جایی انبار‌های بازار